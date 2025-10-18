El Cabildo impulsa la proyección audiovisual de la isla con su participación en el Shooting Locations Marketplace y la organización de un viaje profesional

El Cabildo de La Palma participó esta semana en el Shooting Locations Marketplace de Valladolid, una de las principales citas internacionales del sector audiovisual. El encuentro conecta destinos de rodaje con productoras y localizadores de todo el mundo.

Rodaje en el Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma | Jonatan Rodríguez

Bajo el sello de Canary Islands Film, y junto a las Film Commissions de Gran Canaria y Tenerife, la delegación palmera mantuvo reuniones con estudios como Marvel, Netflix, Apple TV+, Amazon Studios, Warner Bros, Disney+ y Universal Pictures. También se reunió con profesionales independientes que colaboran habitualmente con estas compañías.

Próxima parada: fam trip

Tras el evento, la isla acoge del 17 al 19 de octubre la primera etapa de un viaje de familiarización que continuará en Gran Canaria y Tenerife. En él, diez productoras internacionales descubrirán las posibilidades de La Palma como escenario natural.

El programa incluye visitas a Santa Cruz de La Palma, el Roque de los Muchachos y su Observatorio, además de parajes de laurisilva como el Cubo de La Galga o Los Tilos, y zonas de paisaje volcánico. Los participantes disfrutarán también de actividades astronómicas, excursiones y experiencias gastronómicas locales.

Apuesta por la economía creativa

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destacó que “apostar por el sector audiovisual es apostar por el futuro económico de la isla”, subrayando su capacidad para generar empleo cualificado y proyectar una imagen moderna y sostenible.

Por su parte, Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica, afirmó que la presencia en Valladolid y el fam trip refuerzan la estrategia de internacionalización del sector audiovisual insular. Mientras, la consejera de Turismo, Raquel Rebollo, resaltó que “el audiovisual es también una herramienta de promoción turística de enorme valor”.