Los pescadores se encuentran en plena zafra del atún. Una pesca que este año no está siendo tan productiva como años en campañas anteriores. El sector no está pasando su mejor momento y gran parte de la flota tanto de Arguineguín como de Mogán se encuentra parada. Actualmente en estos puertos no están saliendo a faenar ni el 20% de la flota.



Una situación que está dando debido principalmente de la escasez de cuota polivante. Una cuota de 223 toneladas. Ahora, además es temperada del bonito listado, un tipo de atún que se da mucho en las islas pero que tampoco está llegando a nuestras aguas.