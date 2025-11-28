Uno de los cuatro sospechosos tenía una orden de detención y el resto admitió que viajó para robar a turistas

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria identificaron en Arucas a cuatro presuntos carteristas. Los vinculan con varios hurtos cometidos a turistas en distintos puntos del norte de Gran Canaria. La alerta saltó cuando un guía turístico comunicó la pérdida de documentación y carteras de varios visitantes.

Imagen de archivo | Gobierno de Canarias

Los agentes activaron un dispositivo de control ante la sospecha de actividad delictiva. Colocaron un punto estático para localizar a los posibles autores de los hurtos. Durante el operativo interceptaron un vehículo de alquiler ocupado por cuatro personas.

Un detenido con orden judicial en vigor

Los policías identificaron a los ocupantes. Uno de ellos tenía una orden de detención por hurto emitida por un juzgado de Tarragona. Los agentes lo trasladaron al puesto de la Guardia Civil de Arucas para su puesta a disposición judicial.

Los otros tres integrantes del grupo admitieron su propósito. Reconocieron que viajaron a Gran Canaria para cometer hurtos a turistas. Esa confesión reforzó la línea de investigación abierta.

Días después, el 1-1-2 notificó dos nuevos avisos por carteristas en Firgas y Arucas. Las imágenes enviadas apuntan a los mismos autores identificados en el dispositivo inicial. El análisis policial sugiere una actividad coordinada del grupo investigado.