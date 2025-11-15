ES NOTICIA

La Policía sueca declara como un accidente el atropello del autobús en el norte de Estocolmo

RTVC / Europa PRESS
El accidente se produjo este viernes en una parada de la capital sueca cerca del Instituto Real de Tecnología de la ciudad

Imagen archivo RTVC.

La Policía de Estocolmo ha declarado como un accidente, el atropello de tres personas por un autobús este pasado viernes al estrellarse contra una parada de la capital sueca.

Instituto Real

El conductor se encuentra hospitalizado y bajo investigación por negligencia después de que su autobús de dos pisos arrasara con la parada donde aguardaban varias personas cerca del Instituto Real de Tecnología de la ciudad, informa la televisión estatal sueca STV.

Los fallecidos siguen pendientes de identificación y de los tres heridos dos siguen hospitalizados aunque están ya fuera de peligro. No había nadie más a bordo del autobús.

