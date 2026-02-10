Save The Children considera desproporcionada esta medida que plantea el gobierno español y aboga porque las posibles medidas se dirijan a las compañías

La intención del Gobierno español de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 no tiene efectos por sí misma. Lo ha afirmado la responsable de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save The Children, Catalina Perazzo, invitada de esta semana en el espacio de Igualdad de Buenos Días Canarias.

La posición de la entidad sobre este asunto ha puesto el foco en que los y las menores tienen también derechos digitales que se estarían vulnerando y sostiene que son necesarias medidas de acompañamiento.

Niña y de 13 años, perfil más habitual de víctima de violencia sexual digital

Save The Children alertaba en un reciente informe de que el 97% de los y las jóvenes de 18 a 21 años había experimentado algún tipo de violencia digital, aunque son las mujeres las principales víctimas de una violencia que añade el componente del género. Precisamente la violencia sexual digital, se ceba sobre todo con las adolescentes. De hecho la entidad ha advertido de que el perfil más habitual de víctima de violencia sexual digital es el de una niña de alrededor de 13 años.

Entrevista a Catalina Perazzo, responsable de sensibilización de Save The Children

Más acompañamiento y medidas hacia las compañías

La entidad ha afirmado que «echar a menores de manera discrecional de espacios donde ya están no tiene mucho sentido». Asegura, en cambio, que sería más útil ir hacia las plataformas. Asegura que hay mecanismos de verificación de la edad, pero también prácticas estructurales que usan las compañías para retener más tiempo a las personas usuarias, o plantear publicidad adaptada a nuestros perfiles de consumo.

Esta experta ha alertado de que son necesarios proyectos de acompañamiento que den formación en todas las etapas de la vida escolar y también proyectos de ciudadanía digital.