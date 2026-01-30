La Radio Canaria «desayuna» con Coque Malla este fin de semana en ‘Tiempo de Alisios’

El popular cantante y el pregonero del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Paco Mario, serán los platos fuertes del programa dirigido por Elena Falcón

La radio en directo en Canarias despertará un fin de semana más con ‘Tiempo de Alisios‘, que volverá a la antena de 08:00 a 11:00 horas, tanto el sábado como el domingo, con la periodista Elena Falcón a la cabeza de un amplio equipo de redactores, colaboradores y protagonistas de la actualidad y la escena cultural canaria.

El actor y músico, ex líder de Los Ronaldos, Coque Malla, pasará por el programa para hablar del espectáculo que presenta estos días en las islas: La Ópera de los Tres Centavos, basada en un libreto de Bertolt Brecht, y sus similitudes con los tiempos actuales.

El músico Coque Malla.

Bueno de Boca desayunará con Tomasín Padrón, un luchador herreño que mide casi dos metros y pesa 150 kilos, que coprotagoniza la película La Lucha, que llega estos días a las carteleras de los cines. Por su parte, la pintora de arte naif Ángeles Violán compartirá una pella de gofio el domingo con el equipo, mientras cuenta las escenas antiguas y cotidianas de Canarias que plasma en sus coloridos cuadros.

Al programa también se asomará el pregonero del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, voz de la fiesta durante más de 35 años, Paco Mario, que repasará su dilatada carrera y las muchas anécdotas que ha reunido a lo largo de ella.

La pintora de arte naif Ángeles Violán y Paco Mario, la red del Carnaval.

Además, se abordarán noticias recientes como la nueva normativa que impulsa el gobierno para la regularización de los migrantes que residen en España y en la tertulia de corresponsales La Sorimba los periodistas desgranarán asuntos que destaca la prensa internacional.

El domingo, ‘Tiempo de Alisios’ sacará su botiquín para desmontar algunos mitos con el doctor en Ciencias Biomédicas David Quinto y Paula García, médica de urgencias y divulgadora en redes sociales (tanto Instagram, como tiktok, YouTube y Facebook como En la puerta de urgencias). Algunas de las dudas que se despejarán tienen que ver con la reanimación boca a boca o la aplicación de dentífricos sobre las quemaduras.

Paula García, doctora de urgencias, y David Quinto, doctor en Ciencias Biomédicas.

Los niños y niñas volverán a participar el sábado para dar su visión sobre el mundo y el colaborador Clemente González acompañará durante el programa a los trabajadores del sector primario en su manifestación por las calles de Santa Cruz de Tenerife.

Rubén Mayor, profesor del Conservatorio y presentador de ‘Noveno Auditorio’, rescatará originales y versiones en una nueva edición de Magma Mía; La Pibada repasará nuevos influencers; habrá tiempo para los oficios durante el Adivina en qué trabaja y los humoristas cerrarán el programa el domingo ironizando sobre los prejuicios.