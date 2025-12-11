La Radio Canaria impulsa al Tenerife Femenino con la retransmisión de sus partidos

La emisora ha cerrado un acuerdo de colaboración con el club Costa Adeje Tenerife para incluir en su programación deportiva los encuentros del equipo

El arranque de estas retransmisiones será este domingo en el estadio tinerfeño, donde las blanquiazules se medirán ante el Dux Logroño

De izquierda a derecha, Sergio Batista, presidente del Costa Adeje Tenerife; Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria; Juanjo Toledo, jefe de Deportes de la Radio Canaria; las jugadoras Noelia Ramos y Elba Vergés; y Noemi Galván, delegada de Igualdad de la RTVC.

La Radio Canaria (RTVC) y el Club Costa Adeje Tenerife han dado este jueves 11 de diciembre un paso decisivo para el fútbol femenino en las Islas. Ambas entidades han sellado un acuerdo de colaboración que garantiza la retransmisión en directo de todos los partidos del Tenerife Femenino, dentro y fuera de casa, integrándolos en la programación deportiva de la emisora.

Un convenio que reafirma el compromiso de RTVC con el deporte canario y, especialmente, con la visibilización del talento femenino que representa al Archipiélago en la élite nacional.

La presentación de este convenio tuvo lugar en el Estadio Heliodoro Rodríguez López y fue emitida en directo a través de la emisora, dentro de su programa ‘De la noche al día’ (sección “El Remate”), al mismo tiempo que el espacio ‘Buenos Días Canarias’ de Televisión Canaria, incluía un directo desde el campo de fútbol tinerfeño.

El evento reunió a representantes de ambas entidades, entre ellos Sergio Batista, presidente del Costa Adeje Tenerife; Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria; Juanjo Toledo, jefe de Deportes de la emisora; Noemi Galván, delegada de Igualdad; y las jugadoras Noelia Ramos y Elba Vergés. Todos coincidieron en que este convenio supone un impulso decisivo para acercar el equipo a todos los rincones de las Islas.

Durante la presentación, todos los participantes coincidieron en destacar que la alianza garantiza una cobertura técnica y editorial de primer nivel y consolida a la Radio Canaria como el canal principal para seguir la evolución del Tenerife Femenino. «Una gran iniciativa para la historia de este club, después de 13 años luchando por tener más visibilidad y por poner en valor el trabajo de las jugadoras», afirmó Sergio Batista.

Por su parte, Mayer Trujillo destacó que el objetivo es claro: «Más visibilidad, mayor cariño hacia el equipo y más seguidores». Las retransmisiones se integrarán en el programa líder ‘Todo Goles Radio’, con Javier Fernández al frente de la narración, acompañando al equipo en cada jornada, en cada reto y en cada historia que se escriba desde el césped dentro y fuera de casa.

Un legado en evolución y un referente para las nuevas generaciones

Fundado en el municipio de Granadilla de Abona en 2013, los inicios del Costa Adeje Tenerife fueron un testimonio de esfuerzo y lucha, superando barreras hasta alcanzar la élite. El club ha demostrado una trayectoria de crecimiento ejemplar gracias al talento de sus jugadoras. A este respecto, cabe destacar los diez años ininterrumpidos en Primera División (desde 2015). Una década de dedicación y esfuerzo para mantenerse en el máximo nivel del fútbol nacional.

La incorporación de las retransmisiones de los partidos del Tenerife Femenino a la parrilla de la emisora no responde a una simple elección, sino que se concibe como una obligación al periodismo de servicio público y un compromiso con la sociedad canaria. En este sentido, Noemi Galván, delegada de Igualdad de RTVC, subrayó la importancia de esta cobertura indicando que «es crucial visibilizar el trabajo de este equipo de mujeres para que niñas y niños tengan otros referentes en los deportes».

Imágenes durante la presentación del acuerdo de colaboración para la retransmisión de los partidos del Tenerife Femenino en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Primera cita en directo: un partido con sabor a estreno

El primer partido retransmitido por la Radio Canaria se jugará en el mismo Estadio Heliodoro Rodríguez López. «Será este domingo 14 de diciembre a las 11:00 horas, con el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga F Moeve entre el Costa Adeje Tenerife y el Dux Logroño«, explicó el jefe de Deportes de la Radio Canaria, Juanjo Toledo.

El Tenerife Femenino, a cargo del entrenador Eder Maestre, se encuentra en una destacada quinta posición en la tabla, a pesar de venir de una derrota por 2-0 ante el líder, el FC Barcelona. Por su parte, el Dux Logroño se sitúa en la parte baja de la clasificación (penúltimo con 5 puntos), lo que convierte este encuentro en una oportunidad clave para que el equipo canario sume puntos en casa y mantenga su posición en la zona alta.

Agenda Deportiva: Diciembre y Enero

LaLiga F Moeve

Tras el encuentro en casa, el mes de enero de 2025 estará cargado de citas ligueras. El equipo comenzará visitando al RC Deportivo de La Coruña el sábado 11 de enero. El regreso al campo propio será en la jornada 16, recibiendo al Athletic Club el sábado 18 de enero. La actividad liguera de enero concluirá con un nuevo desplazamiento para medirse al RCD Espanyol de Barcelona el sábado 25 de enero.

Copa de la Reina

El equipo afrontará también un desafío de altura en los octavos de final de la Copa de la Reina, midiéndose al Sevilla FC el viernes 20 de diciembre a las 12:00 horas. Un encuentro eliminatorio que la Radio Canaria llevará en directo a todos los hogares canarios.