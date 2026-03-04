La Radio Canaria se sube a la guagua con ‘Roscas y Cotufas’ para celebrar los 10 años de ‘De Palique’

Tomás Galván conduce este jueves 5 de marzo, de 15:00 a 18:00 horas, esta edición de ‘Roscas y Cotufas’ en movimiento por la capital grancanaria

Tomás Galván traerá a la audiencia un especial en movimiento por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del encuentro de radios escolares ‘De Palique’.

El programa ‘Roscas y Cotufas’ de la Radio Canaria celebra la décima edición de ‘De Palique’ con su emisión “subido a una guagua”, este jueves 5 de marzo, entre las 15:00 y las 18:00 horas. El equipo del programa conducido por Tomás Galván recorrerá la ciudad en pleno directo para promocionar este encuentro que convierte cada año la calle Mayor de Triana de Las Palmas de Gran Canaria en un gran estudio de radio al aire libre.

El especial centrará su contenido en la esencia de ‘De Palique’, un proyecto que nació con el objetivo de estrechar lazos entre las radios profesionales, las radios escolares y la ciudadanía. Durante la emisión, se recordará cómo surgió la idea de ‘De Palique’ con la intención de recuperar la calle como espacio de encuentro y también se hará hincapié en la importancia de cultivar la conversación en la sociedad actual.

Diez años uniendo la radio profesional y escolar

Uno de los temas que dedicará este especial de ‘Roscas y Cotufas’ será los inicios y la evolución de ‘De Palique’, que este año celebra su décimo aniversario el viernes 13 de marzo. El programa contará con el testimonio de Maite Martín, responsable de Comunicación de Poster, empresa organizadora del evento, para explicar cómo ha crecido este proyecto que hoy es una referencia para las radios canarias.

La educación también tendrá un lugar protagonista con el VIII Encuentro Regional de Radios Escolares de Canarias, unas jornadas sobre radios escolares dirigidas a docentes, que tendrán lugar el jueves 12 de marzo en la Biblioteca Insular de Las Palmas como antesala a la celebración de ‘De Palique’. En este contexto, Tomás Galván conversará con Erika Marrero, del equipo técnico de Comunicación de la Consejería de Educación, quien compartirá con la audiencia el valor de la radio como herramienta educativa.

Imagen de escolares durante su visita al set de la Radio Canaria en la pasada edición de ‘De Palique’.

Servicio público y testimonios a pie de calle

A lo largo de las tres horas de emisión del programa, la reportera Andrea Pérez realizará conexiones en directo desde distintas paradas de la ciudad para entrevistar a usuarios y protagonistas vinculados a la movilidad y la accesibilidad. A través de estas charlas, el programa analizará la importancia del transporte público inclusivo.

Por último, el programa cerrará con una mirada a la historia vital de las personas mayores que utilizan el transporte público y el papel de varias mujeres que trabajan Guaguas Municipales, un sector tradicionalmente masculinizado, sumándose así a la campaña que RTVC celebra esta semana con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

Con este despliegue especial, la Radio Canaria reafirma su compromiso con la proximidad y la divulgación, calentando motores para su cita con ‘De Palique’ el 13 de marzo, en la que estará presente con la emisión desde la Calle Mayor de Triana de varios de sus programas, además de ofrecer talleres. Con su apoyo y participación en este proyecto, la emisora pública invita a la ciudadanía a disfrutar de la radio como motor educativo en un encuentro de aprendizaje y palabras compartidas.