La monarca emérita ha aplazado los actos tras el empeoramiento de la salud de su hermana

La reina Sofía aplazó este martes los dos actos que tenía previstos para esta semana en Las Palmas de Gran Canaria, el 14 y 15 de enero para ser exactos, debido a un empeoramiento de la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

La reina Sofía aplaza su agenda en Canarias / Archivo RTVC

La monarca tenía previsto viajar este próximo miércoles a Las Palmas de Gran Canaria para recibir el Premio Gorila 2024, concedido por la Fundación Loro Parque en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

Motivos familiares

Por otro lado, el acto del jueves 15 de enero tenía como objetivo investirse como doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en una ceremonia que se celebraría en el paraninfo universitario.

Un empeoramiento del estado de salud de su hermana menor ha hecho que la reina Sofía decidiera aplazar estos actos para fechas aún sin determinar ya que no quiere separarse de ella, según indicaron fuentes de la Casa Real.

Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942, y que reside en Madrid junto a su hermana, tiene problemas de salud que le han impedido asistir a los actos benéficos en los últimos tiempos en los que era habitual su presencia.