El programa hará balance este jueves, a partir de las 22:30 horas, del simulacro Volcanex Tenerife 2026, que se desarrolla en Guía de Isora, y analizará el panorama político preelectoral y las implicaciones geopolíticas del rearme de Marruecos

El programa de Televisión Canaria ‘La Retranca’ analizará este jueves 22 de octubre, a partir de las 22:30 horas, el mapa de riesgo volcánico de Tenerife y la capacidad de respuesta de las administraciones, haciendo balance del simulacro Volcanex Tenerife 2026 que se ha venido desarrollando durante este mismo jueves en Guía de Isora.

Con Mayer Trujillo y Marta Rodríguez al frente del formato, el programa contará con la participación del jefe de servicio de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, Néstor Padrón, además de escuchar a los vecinos del municipio. Así mismo, con el recuerdo de la erupción volcánica de 2021 en La Palma todavía reciente, ‘La Retranca’ recogerá el testimonio de una de las vecinas del Valle de Aridane que perdió su vivienda por la lava. ¿Qué se pudo hacer mejor hace cinco años y cómo se está trabajando ahora? Será una de las preguntas que se pongan sobre la mesa.

Emociones y elecciones

La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre está marcada por la búsqueda del votante indeciso a través del factor emocional. Gestos como el beso y la declaración de amor de Pedro Sánchez a su esposa, Begoña Gómez, o los constantes cruces de acusaciones en redes sociales entre la derecha y la izquierda definen las estrategias de las formaciones.

‘La Retranca’ analizará los movimientos de los partidos durante los últimos días y el resultado de las alianzas electorales, con especial atención a las dos confluencias de corte nacionalista en Canarias y la división de la izquierda a nivel estatal.

El rearme de Marruecos

Durante los casi 90 minutos de directo, el programa abordará también el refuerzo militar de Marruecos, que abre interrogantes sobre el nuevo escenario estratégico del Atlántico y sus posibles implicaciones para Canarias, con un ejercicio militar multinacional previsto para 2027 que contempla operaciones cerca de Lanzarote y Fuerteventura. El analista de estrategia Fernando Cocho aportará su punto de vista desde el plano geopolítico.

La mesa de análisis contará esta semana con la participación de los periodistas Guillermo García (COPE), Janire Alfaya (SER) y Juan García Luján, además de Alberto Rodríguez (presidente de Drago Canarias) y Melisa Rodríguez.

‘La Retranca’ se emite cada jueves en Televisión Canaria y sus entregas están disponibles también en la plataforma Canarias Play y en el canal oficial de YouTube de RTVC.

