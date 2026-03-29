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La Semana Santa deja datos positivos en la ocupación hotelera en las islas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Una vez más el grueso de turistas que llegan a Lanzarote está encabezado por los británicos, alemanes e irlandeses

Todo indica que el turismo que se genere durante las vacaciones de Semana Santa volverá a dejar cifras importantes ocupación hotelera. Un ejemplo de ellos es Lanzarote.

Informa. RTVC.

En el caso de esta isla oriental las operaciones aéreas programadas para esto días, entre nacionales e internacionales, sobrepasarán las 2.200, cifras algo superiores a las del mismo periodo del pasado año.

Una vez más el grueso de turistas que llegan a Lanzarote está encabezado por los británicos, alemanes e irlandeses
Imagen archivo RTVC.

Una vez más el grueso de turistas que llegan a la isla los encabezan los británicos, alemanes e irlandeses.

Como vine siendo habitual por estas fechas, los canarios se mueven mucho entre islas y los peninsulares mantienen cifras similares a las del 2025.

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