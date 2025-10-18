Las Sabinas representan símbolos de resistencia y de toda una isla, pero el cambio climático las ha puesto en jaque

Informa. Sabina Ortega / Alain Berrocal

Preocupación en la isla de El Hierro ante el aumento de ejemplares de Sabinas que se están viendo afectados por el cambio climático, pues se trata de cientos de árboles que han colapsado por las sequías de los últimos años.

Imagen archivo RTVC.

Ejemplares afectados

Un ejemplo de ella es la denominada ‘Sabina de Tacorón’, una de las más altas de la Isla, que contaba con 500 años de antigüeda.

Cientos de ejemplares ya se han visto afectados. Por su parte, Gesplan monitorea anualmente para comprobar cuán de rápido avanza el cambio climático. El objetivo es evitar seguir perdiendo emblemas de la identidad de la isla.