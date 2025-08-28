La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias tacha de «desproporcionado» el incremento del precio del alquiler de locales comerciales, que se lleva entre una cuarta y la mitad de los ingresos de los autónomos

FEDECO Canarias (Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias) alerta de la grave situación que atraviesan los autónomos del archipiélago debido al incremento desproporcionado de los alquileres de locales comerciales. Según los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo, hasta un 47% de los trabajadores por cuenta propia sitúa el alquiler como su principal gasto profesional. Mientras, el 43% destina entre una cuarta parte y la mitad de sus ingresos netos a este concepto. Además, uno de cada cuatro (27%) considera que este coste es un auténtico lastre que impide el desarrollo y la supervivencia de su negocio.

La subida del precio del alquiler de locales ahoga a los autónomos canarios

Un aumento del 30%

El Gobierno del Estado aplicó medidas de contención a las subidas del IPC estos pasados años en el alquiler de vivienda habitual y residencial, con incrementos acumulados del 9,5% desde el año 2021 tras la pandemia. Sin embargo, el precio del alquiler de locales comerciales ha estado libre y los precios se han incrementado sin limitaciones, siendo un aumento superior al 30% en los mismos periodos.

La situación es especialmente preocupante en Canarias. Aquí, el comercio y la hostelería de las zonas turísticas y capitalinas sufren con mayor intensidad el impacto del encarecimiento de los alquileres de los locales. La Federación asegura que la presión inmobiliaria, unida a la especulación y a la competencia desleal de grandes cadenas y fondos de inversión, está vaciando de identidad las ciudades y mermando la viabilidad de establecimientos de hostelería y pequeños comercios tradicionales.

La mitad de los ingresos al alquiler

“No es sostenible que se destine la mitad de lo que se ingresa solo a pagar el local. Esto está expulsando del mercado a emprendedores y negocios históricos que forman parte de nuestra identidad social y cultural. Si no se actúa, corremos el riesgo de ver desaparecer a buena parte del tejido empresarial canario que queda en los próximos años”, destaca Antonio Luis González, presidente de FEDECO Canarias.

Por su parte, Víctor Sánchez Cruz, secretario general de la Federación de Desarrolla Empresarial y Comercial de Canarias, añade: “El alquiler ya no es un gasto más, es una barrera estructural que frena la modernización, el relevo generacional y la creación de empleo en sectores clave como el comercio y la hostelería. Se necesita aplicar medidas: una regulación de precios en zonas tensionadas, ayudas directas al alquiler, bolsa de locales vacíos, la recuperación de locales públicos en desuso y un marco que garantice que los pequeños empresarios puedan seguir operando”.

Desde FEDECO Canarias se hace un llamamiento a las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, para que afronten con urgencia esta situación. El encarecimiento de los alquileres comerciales no solo amenaza la continuidad de miles de negocios, sino que también compromete la vida de los barrios, el empleo y la propia sostenibilidad de la economía turística y de servicios del archipiélago.