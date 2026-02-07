El presidente del país, Luís Montenegro, ha pedido ánimo a la población ante esta sucesión de borrascas que azotan a Portugal y la vecina España

La sucesión de tormentas en Portugal que culmina por ahora con la borrasca ‘Marta’ ha obligado al desplazamiento de 1.163 personas en el país. Eso sí, todas ellas realojadas, según el balance presentado este sábado por Protección Civil.

En su nueva estimación, la agencia admite que la probabilidad de que esta cifra aumente es «bastante alta» debido a los altos caudales de los ríos, especialmente en las regiones de Lezíria do Tejo y Sado, en el centro y la costa del centro-sur del país, respectivamente.

«Dados los actuales caudales de agua, la probabilidad de tener más desplazados y evacuaciones preventivas es bastante alta», ha afirmado el comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, en la reunión informativa de mediodía en la sede de la organización en Carnaxide, Oeiras.

Apoyo municipales

Aún no es posible hacer predicciones sobre cuándo mejorará la situación de las inundaciones o cuándo las personas desplazadas podrán regresar a sus hogares, ya que la situación está «en constante evaluación», pero Silvestre ha destacado que todos los desplazados han sido realojados ya sea en los servicios de apoyo municipales o por la Seguridad Social, recoge la agencia LUSA.

Las lluvias han provocado una alerta amarilla para este sábado en 17 municipios del país, entre ellos Lisboa, Évora, Oporto, Coimbra o Braga. Lisboa también es acreedor de una alerta adicional por fuertes vientos.

Borrasca ‘Leonardo’

Una persona falleció a causa de la borrasca ‘Leonardo’, esta semana, y la anterior otras cinco perecieron al paso de la tormenta ‘Kristin’ en Portugal.

El presidente del país, Luís Montenegro, ha pedido ánimo a la población ante esta sucesión de borrascas que azotan a Portugal y la vecina España.

Sucesión de borrascas

«El contacto permanente entre los gobiernos portugués y español, que mantenemos desde hace varias semanas, y la gestión coordinada de las presas, han sido fundamentales para evitar daños mayores», ha hecho saber Montenegro en su cuenta de X.

«Estamos haciendo todo lo que podemos, tanto a nivel nacional como local, para superar estas muchas adversidades», ha añadido.