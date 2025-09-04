Ambientada en Noruega en 1942, sigue la aventuras de un grupo de niños en su huída del ejército nazi

Este viernes, a las 23:30 horas, en Televisión Canaria

Televisión Canaria cierra su noche cinéfila este viernes, 6 de septiembre, con la emisión a las 23:30 horas de la película ‘La travesía‘, de la directora noruega Johanne Helgeland

Ambientada en la Noruega ocupada por los nazis durante la II Guerra Mundial, la cinta adapta la novela ‘Over grensen‘, de la escritora noruega Maja Lunde, y en 2021 ganó el Premio del Público Joven en los Premios del Cine Europeo 2021.

En diciembre de 1942, los hermanos Gerda y Otto, de 10 y 13 años, quedan solos tras el arresto de sus padres, miembros del movimiento de resistencia noruego. Poco después, descubren escondidos en el sótano a dos niños judíos, Sarah y Daniel. Juntos emprenden una peligrosa huida hacia la neutral Suecia, en la que deben afrontar la dureza del invierno mientras son perseguidos por el ejército nazi.

La película supone el debut en el largometraje de Johanne Helgeland, al frente de un reparto formado por Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten y Henrik Siger Woldene.

Una emocionante aventura para toda la familia, que demuestra que la valentía más grande puede habitar en el corazón de un niño.