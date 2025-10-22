La retransmisión arranca con la previa más completa desde las 19:00 horas y contará con la narración de Jesús Alberto Rodríguez y los comentarios de Miguel Ángel Valerón

Televisión Canaria retransmitirá este viernes 24 de octubre, a partir de las 19:30 horas, con previo desde las 19:00 horas, el partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Hypermotion que enfrentará a la SD Huesca y a la UD Las Palmas en el Estadio El Alcoraz.

Con la narración de Jesús Alberto Rodríguez y los comentarios de Miguel Ángel Valerón, el encuentro podrá seguirse en directo a través de la TDT y en la web de RTVC, www.rtvc.es, con geobloqueo para España.

Los amarillos afrontan esta nueva jornada liguera con la mirada puesta en alcanzar el liderato, tras imponerse por 3-1 al Eibar el pasado domingo. El conjunto de García Pimienta es actualmente segundo en la clasificación con 18 puntos, a solo uno del líder, el Racing de Santander, y este viernes buscará prolongar su buena racha para dormir como líder de la categoría.

La SD Huesca, por su parte, ocupa la decimocuarta posición con 13 puntos, aunque cuenta con un partido menos debido al aplazamiento de su choque ante la Real Sociedad B. Los azulgranas regresan a la competición tras dos semanas sin competir con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla.