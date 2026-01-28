El objetivo de los horarios escalonados entra en el conjunto de acciones para mejorar la fluidez de la GC-1

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) implantará a partir del próximo curso académico un sistema de entradas escalonadas para su alumnado y personal. El objetivo es el de contribuir a la descongestión del tráfico en la isla. La medida se enmarca dentro de un conjunto de acciones destinadas a mejorar la fluidez en la GC-1, una de las vías con mayor densidad de circulación de Canarias.

Según lo previsto, la comunidad universitaria se incorporará a los distintos campus en dos turnos: la a las 8.00 horas y a las 9.00. Con esta organización se pretende reducir la afluencia en las horas punta, que con frecuencia provocan importantes atascos, especialmente en la GC-1 durante las mañanas laborales.

La GC-1, una de las vías con más densidad de tráfico de Canarias. Imagen RTVC

Esta iniciativa se suma a otras actuaciones en marcha para combatir las retenciones en las carreteras del archipiélago. Entre ellas destaca un proyecto piloto de ámbito estatal que se desarrollará en Canarias, previsiblemente a partir del verano. El proyecto permitirá la retirada rápida de vehículos accidentados o averiados mediante grúas de emergencia coordinadas por la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo es minimizar el impacto de estos incidentes en la circulación.

Todas estas acciones persiguen un mismo fin: mejorar la movilidad y dar mayor fluidez a una arteria clave para la isla.