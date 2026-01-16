Dos nuevos cargadores de recarga eléctrica rápida en la ULPGC, integrados en la red del Cabildo, refuerzan la movilidad sostenible en el Campus de Tafira

La ULPGC pone en marcha 17 puntos de recarga eléctrica en sus campus universitarios. ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha activado un total de 17 puntos de recarga eléctrica para vehículos en sus distintos campus, destinados al uso de la comunidad universitaria. Entre estas infraestructuras destacan dos nuevos puntos de recarga rápida, inaugurados recientemente en el Campus de Tafira, que se integran en la red insular del Cabildo de Gran Canaria.

Estos cargadores, con una potencia de 100 kW cada uno, están ubicados junto a la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles y en el aparcamiento exterior de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Permiten la carga simultánea de dos vehículos o la carga rápida de uno solo, recuperando autonomía a un ritmo aproximado de 13 kilómetros por minuto, con un coste de 0,25 euros por kilovatio hora.

Diversos puntos de recarga

Además, la ULPGC ha habilitado otros puntos de recarga en aparcamientos interiores de varios centros universitarios, como Ingenierías, Ciencias Básicas, Ciencias Jurídicas, Humanidades, Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud, ampliando así las opciones de recarga para estudiantes y personal.

Esta iniciativa se enmarca en el plan estratégico de sostenibilidad de la ULPGC, que apuesta por la transición energética y la movilidad sostenible. En colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, la universidad avanza hacia un modelo de campus más sostenible, apoyado también por la instalación de energía fotovoltaica en cubiertas y zonas de aparcamiento. El objetivo es consolidar una red de recarga suficiente y accesible, abierta tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía.