La vestimenta tradicional grancanaria se exhibe en Agüimes

El Teatro Auditorio acoge una exposición de la vestimenta con 42 trajes históricos de la isla, que reflejan su identidad cultural

Declaraciones de: Efraín González, Concejal de cultura de Agüimes; Minerva Alonso, Consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria y Suso Santana, Presidente de la Asociación Cultural Entre Amigos

El Teatro Auditorio acoge una exposición de 42 trajes históricos de la isla, que reflejan su identidad cultural y enseñan cómo vestir correctamente en las fiestas populares.

La vestimenta es un producto cultural clave en la identidad de cualquier pueblo. Es por eso que el hall del Teatro Auditorio Agüimes acoge hasta el próximo sábado 20 de diciembre, la exposición ‘Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX’. La muestra pretende acercar al público la riqueza cultural que atesoran las distintas prendas y servir, además, de guía sobre cómo ir correctamente ataviado a nuestras fiestas populares.

Asociación Cultural

El proyecto, organizado por la Asociación Cultural Entre Amigos, es reflejo del trabajo de documentación e investigación sobre la vestimenta tradicional grancanaria. Así como del esfuerzo de vecinos y vecinas del barrio de Jinámar, quienes necesitaron 3 años para confeccionar los 42 trajes que se exponen.

La muestra, que se exhibe en Agüimes en horario de 17:00 a 20:00, cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria. También con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes y el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac).

Identidad cultural

Se trata de una propuesta que permite indagar en la identidad cultural a través de la vestimenta. Una hebilla en el sombrero, los encajes en las mangas de una blusa o el uso de la seda, al alcance sólo de los más pudientes, dice mucho sobre el estatus de quien las usa.

Por otro lado, un traje que se usa con pañuelo sin la cachorra de fieltro y un delantal, revelan el carácter proletario de quien lo lleva. El manto y saya, que vestían generalmente las mujeres a finales del siglo XIX, suponen por su parte una señal de luto.