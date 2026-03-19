El acusado empleó la fuerza para acceder a un centro municipal e intentó asaltar un establecimiento de hostelería

La Guardia Civil detuvo el pasado 9 de marzo a un varón de edad adulta como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa. Los hechos delictivos se concentraron en un corto espacio de tiempo en la localidad grancanaria de Agüimes.

Detienen al presunto autor de dos robos en centros culturales de Agüimes/ Archivo RTVC

En el momento del arresto, el investigado portaba diversos objetos que el denunciante reconoció plenamente como los sustraídos previamente en el centro cultural donde había ocurrido el primer hurto.

Dos hurtos, uno de ellos sin éxito

El primer incidente tuvo lugar en un centro cultural municipal situado en las inmediaciones de la calle Juan Alvarado y Saz. Según la investigación, el autor accedió al interior del inmueble tras forzar una de las ventanas en un periodo comprendido entre el 6 y el 9 de marzo.

Tras entrar en el recinto, el asaltante sustrajo una pantalla de ordenador y las llaves de acceso a las instalaciones, causando además diversos daños materiales en las puertas interiores del edificio.

Apenas unas horas antes de su detención, durante la madrugada del 9 de marzo, el sospechoso intentó perpetrar un segundo robo en un establecimiento de hostelería ubicado en la calle La Palmita.

En esta ocasión, el asaltante utilizó la técnica del apalancamiento en una puerta lateral que da a la calle El Progreso, llegando a astillar la estructura en su intento por acceder al interior pero el autor no logró entrar en este lugar.

La línea clave de la investigación se centró en la recogida de testimonios y el análisis del modus operandi empleado en ambos lugares. Gracias a la identificación aportada por testigos presenciales, los agentes pudieron centrar sus pesquisas sobre el sospechoso.

Finalmente, la Guardia Civil localizó y detuvo al varón el mismo 9 de marzo.