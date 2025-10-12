La Virgen del Pino regresa a su Camarín 37 días después

La Basílica de Teror vivirá este domingo un acto que pondrá fin a las fiestas patronales de Gran Canaria

La imagen de la Virgen del Pino vuelve este domingo a su Camarín, después de permanecer 37 días junto a los fieles en la nave lateral de la Basílica de Teror. Durante este tiempo, miles de peregrinos se acercaron para rendirle homenaje en el marco de la festividad del Pino.

Imagen de archivo de la Virgen del Pino | Ayuntamiento de Teror

El acto comenzará tras la misa de las 19:00 horas, presidida por el Rvdo. José Domínguez Pérez, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Las Palmas de Gran Canaria. Luego, la imagen ascenderá al altar mayor de la Basílica, su lugar habitual, en un momento de gran solemnidad para los devotos.

Ascenso al camarín de la Virgen del Pino

La subida al camarín representa el final de las fiestas patronales. Este año, la permanencia de la Virgen se prolongó algunos días más, extendiendo así el fervor popular más allá del programa oficial. La Basílica volverá a su calma habitual tras semanas de intensa actividad espiritual.

El ascenso de la Virgen se realiza mediante un sistema de raíles decorado. Los fieles acuden a despedirla con devoción, conscientes de que no volverán a verla de cerca hasta la próxima festividad. Este gesto simboliza la unión del pueblo con su patrona y cierra, con emoción y fe, otro capítulo de las fiestas del Pino.