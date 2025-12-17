La Laguna estrena el primer Campus de Tecnificación Noelia y Natalia Ramos

La cita se celebrará del 27 al 30 de diciembre en el Anexo del Francisco Peraza, en el que las futbolistas Noelia y Natalia Ramos entrenarán a niños de 8 a 15 años

San Cristóbal de La Laguna es el lugar elegido para celebrar la primera edición del Campus de Tecnificación Noelia y Natalia Ramos. La cita se celebrará del 27 al 30 de diciembre, en el Anexo del Francisco Peraza y estará dirigida a niños de entre 8 y 15 años, con entrenamientos específicos tanto para porteros como para jugadores de campo.

Presentación del I Campus de Tecnificación Noelia y Natalia Ramos

Presentación del Campus

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) lagunero, Badel Albelo, fue el encargado de inaugurar la presentación. Destacó que “es un verdadero orgullo presentar el campus de tecnificación de Noelia y Natalia Ramos, dos deportistas excepcionales que llevan el nombre de nuestro municipio a lo más alto del fútbol nacional”.

Albelo subrayó que “es un honor contar con referentes como ellas, y nos sentimos profundamente orgullosos de su trayectoria y del papel tan importante que desempeñan como mujeres deportistas, abriendo camino e inspirando a nuevas generaciones”.

El edil municipal añadió que “desde el Consistorio queremos agradecer a Noelia y Natalia su implicación con su municipio. Iniciativas como esta refuerzan valores fundamentales como el trabajo en equipo, la igualdad, el esfuerzo y la superación personal”. Asimismo, Albelo concluyó que “les deseamos mucho éxito en este campus y animamos a todas las familias a participar y a apoyar una iniciativa que, sin duda, será un referente y una experiencia inolvidable”.

Cartel del I Campus de Tecnificación Noelia y Natalia Ramos

Un Campus lleno de ilusión

Las hermanas Ramos agradecieron al Ayuntamiento como al Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna la “apuesta en firme por este proyecto, ya que gracias a sus facilidades hemos podido sacarlo adelante. Es una iniciativa que llevamos muchos años ilusionadas por poner en marcha y, como todo en la vida, hay momentos oportunos. Hoy podemos decir que se hará realidad”.

Por su parte, Noelia manifestó que “como buenas laguneras, para nosotras es un privilegio estar aquí. El objetivo principal es disfrutar y compartir nuestras experiencias y aprendizajes en el mundo del fútbol profesional con los más pequeños. Queremos que sientan todo muy cercano y, por ello, ambas estaremos presentes durante los cuatro días del campus, algo que para nosotras es diferencial y especial”. Para finalizar, quiso agradecer a las familias por su implicación y que “gracias a su apoyo y a su granito de arena podemos hacer realidad este sueño”.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, presenta el Primer Campus de Tecnificación Noelia y Natalia Ramos

Esta primera edición del Campus de Tecnificación Noelia y Natalia Ramos, una oportunidad única para aprender y disfrutar del fútbol junto a dos referentes del deporte. Unas jornadas que agotaron todas sus plazas disponibles, con 70 inscritos. La actividad se desarrollará del 27 al 30 de diciembre en el Anexo del Francisco Peraza, en horario de 9:00 a 13:30 horas, y está dirigida a niñas y niños de entre 8 y 15 años. El campus tendrá lugar en unas fechas muy especiales, en el marco de Navidad, combinando deporte, convivencia y la promoción de hábitos de vida saludables en el municipio.