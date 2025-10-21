La Laguna y Tegueste protagonizan la recta final del Anaga Biofest

Los días 25 y 26 de octubre, Anaga Biofest, exaltará los senderos y la gastronomía invitando a toda la población a ser partícipe de cada una de las actividades

Presentación de los últimos actos de la quinta edición del Anaga Biofest. Cabildo de Tenerife.

Anaga Biofest se traslada a San Cristóbal de La Laguna y Tegueste en su recta final. En esta quinta edición ha elegido estos municipios para desarrollar diferentes actividades de senderismo y gastronomía. A través de 150 proveedores locales se abordará el impacto económico en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.

Estos municipios se convierten en un escaparate activo sobre caminos y saberes de Anag. La viticultura heróica tendrá un espacio destacado dentro de la ruta del vino en El Batán. Por último, la Ruta del agua en el casco histórico de La Laguna y un taller de creación de instrumentos musicales.

Recova

La Recova del Anaga Biofest de Iniciativas Locales y Sostenibles estará ubicada el 25 de octubre en la Plazoleta de Zerolo (junto a la Plaza de La Concepción) en La Laguna. Con 20 proyectos y entidades vinculadas a este territorio. La música será protagonista con las artistas Lula Mora y Cristina Mahelo. La Recova servirá de escenario para la realización de un mural participativo, que forma parte del proyecto paralelo Anaga Ilustrada, en el que se ha contado con la participación de los ilustradores Nat de la Croix y Jaime Checa.

El 26 de octubre, el Mercadillo de Tegueste acogerá el cierre gastronómico con la implicación de restaurantes de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga que ofrecerán elaboraciones a partir de productos de Km0.

Hermanamiento

En esta edición, el Anaga Biofest consolida el vínculo entre las Reservas de la Biosfera del Macizo de Anaga y la de Gran Canaria. El alumnado del CER de Anaga y los del CEO de Tejeda han sellado una alianza educativa que aspira al desarrollo de una estrategia estable de gobernanza participativa integrando alumnado, profesorado y agentes locales.

El próximo 5 de noviembre intercambiarán conocimientos y experiencias en la excursión que compartirá el alumnado de Gran Canaria con los de Tenerife.

Todas las actividades se pueden consultar en la web oficial: https://www.biofest-anaga.com/.