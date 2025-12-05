El entrenador esloveno apela a no perder el rumbo en esta fase de la temporada

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, admitió este viernes que el encuentro ante el Surne Bilbao Basket, que se jugará el domingo a las 17:00 hora canaria, «es una final» por la Copa del Rey y los play-off de Liga Endesa, y apeló a «no perder el foco».

Lakovic asegura que el partido ante el Bilbao «es una final». Imagen del Dreamland Gran Canaria

En la rueda de prensa previa al viaje a Miribilla, el técnico esloveno afirmó que será un partido «muy importante», no solo por las opciones coperas, sino también para sumar victorias en la Liga Endesa y no perder el rumbo al top ocho y los puestos de acceso al play-off.

¿Cómo juega el Bilbao?

«Tenemos que mirar solamente el siguiente partido. Si miramos los nueve partidos que quedan y el calendario hasta final de enero podemos perder el foco del día a día. Debemos tomarnos cada partido como una final e ir encuentro a encuentro», aseguró el balcánico.

Sobre el próximo partido, el técnico claretiano alertó de que Miribilla es una pista «complicada» en la que los bilbaínos no conocen la derrota esta temporada y que en la historia reciente se ha convertido en una pared de plomo para los grancanarios, que no ganan allí desde el 12 de mayo de 2021.

Para terminar con esta mala racha, Lakovic apeló a centrarse en la manera de jugar del equipo claretiano, en proteger el rebote defensivo frente a Tryggvi Hlinason, el máximo reboteador de Liga Endesa, y en minimizar sus peligros en el perímetro con jugadores como Darrun Hilliard, Justin Jaworski o Melwin Pantzar.

«Tienen puntos en las manos. Son el equipo de la liga que usa más juego de bloqueos indirectos, donde Jaworski es el mejor de Liga Endesa. Sus armas en el perímetro tienen mucho peso en su juego en ataque tenemos que estar preparados para limitar este juego«, profundizó el preparador.

«Debemos cuidar cada posesión, limitar las pérdidas y no dejar a Bilbao que nos corra en contraataque», añadió el técnico sobre como prevé que sus jugadores jueguen el próximo enfrentamiento.

El base francés del Dreamland Gran Canaria Andrew Albicy (c) en acción durante un encuentro de Liga Endesa contra el Río Breogán. EFE/Eliseo Trigo

Vuelta tras el parón FIBA

Tras dos semanas de parón por las ventanas FIBA, Jaka Lakovic admitió que han aprovechado para dar descanso a los jugadores que no viajaron con sus selecciones, pero lamentó que las ocho bajas de los internacionales hayan dificultado una semana de trabajo que «no ha servido para sacar muchas conclusiones».

Los compromisos internacionales no han dejado ninguna baja en el Dreamland Gran Canaria, más allá de las molestias en un dedo de Andrew Albicy y la carga de minutos del argentino Nico Brussino y el colombiano Braian Angola, por lo que apeló a «prepararse bien» en los tres entrenamientos previos al viaje a Bilbao.

Quien no volverá a viajar con su selección es Albicy, que anunció su retiro del combinado francés en estas ventanas. Lakovic resaltó su carrera internacional «increíble» y que ha sido parte de una selección ganando dos platas de Eurobasket (2011 y 2022), dos platas en Juegos Olímpicos (2020 y 2024) y un bronce en el Mundial de 2019.

Sobre la vuelta de Alocén, el técnico desveló que trabaja todavía sin oposición en cancha y que su vuelta «no está definida», además de pedir cautela y paciencia ante un regreso que sería «lento y progresivo.

Finalmente, el esloveno aseguró que para el juego y la filosofía del Gran Canaria ve con mejores ojos en el puesto de base a Angola antes que Wong, una decisión que condicionará el juego del conjunto grancanario.