El equipo grancanario se enfrenta este sábado al Joventut

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, admitió este viernes que llegan con buenas sensaciones al encuentro ante el Joventut de Badalona tras tres victorias consecutivas, pero avisó que «esto no te garantiza nada si no sales a hacer tu trabajo al cien por cien el día de partido».

Lakovic: «Llegamos con buenas sensaciones, pero esto no garantiza nada si no estás al 100 %». Imagen cedida por el Dreamland Gran Canaria

El técnico balcánico aseguró que espera un partido «muy exigente» en el que serán clave la intensidad y el esfuerzo físico, «en consonancia con la tendencia del baloncesto actual», desgranó en la rueda de prensa previa al enfrentamiento.

Limitar la creación de juego

«Será un partido físico que exija intensidad, y luego todo lo demás. Nos conocemos bien tácticamente. La táctica la tenemos clara, pero sin físico e intensidad importará poco. En esta liga tienes que jugar muy físico para competir muy bien y optar a victorias», explicó el entrenador esloveno.

Sobre el rival resaltó que han iniciado la temporada «muy bien en todos los aspectos» y que se encuentra entre los cinco mejores equipos de la liga en ataque y en defensa gracias a una plantilla con peligro en todas sus posiciones, desde Ricky Rubio a Ante Tomic, y con anotadores como Cameron Hunt o Sam Dekker.

Para ello, el entrenador claretiano incidió en limitar su creación de juego desde el bloqueo directo, controlar sus anotadores, «especialmente Hunt y Ludde Hakanson, y tener «presencia en poste bajo» para frenar a un Ante Tomic que es capaz de anotar y crear desde la zona.

«Para frenar a Tomic tenemos que estar muy preparados y conocer de dónde vienen los peligros, además de ser muy físicos defendiendo. Toca trabajo previo a que reciba el balón, que reciba lejos de canasta y tarde para que no tenga tantos segundos de posesión. Antes de defender su anotación hay que estar preparados para defender sus movimientos o los cortes a canasta», afirmó.

Primera vez entre los ocho primeros

Con el Dreamland Gran Canaria en puestos de play-off por primera vez en la temporada, Lakovic apeló a «manejar las emociones» y a focalizar en el trabajo sin pensar en la clasificación, ya que «una victoria no te salva de nada ni una derrota te condena».

Los amarillos son el segundo equipo de la Liga Endesa que más triples anota, una estadística que refleja «la confianza que crece en la plantilla» y que demuestra la creación de «más tiros abiertos y que el balón «circula más y más rápido».