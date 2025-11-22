Lakovic pide hacer «un gran partido» para ganar al Barça

Jaka Lakovic pide que el equipo haga «un gran partido» para tener opciones de superar al Barça con el que está igualado en la clasificación

Jaka Lakovic en rueda de prensa / Dreamland Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria recibe este domingo al Barça, en la octava jornada de la Liga Endesa, y su entrenador, Jaka Lakovic, pide que el equipo complete «un gran partido» para tener opciones de superar al azulgrana. Al que considera «el más talentoso en ataque», y con el que está igualado en la clasificación (tres victorias y cuatro derrotas).

Un rival con talento ofensivo

El técnico esloveno considera que su rival, tras la reciente llegada al banquillo de Xavi Pascual, «no ha cambiado mucho todavía». A su juicio, «sigue siendo el Barça que conocemos desde el principio», pero admite que ha experimentado una «reacción», inherente siempre a lo que supone un cambio de entrenador.

«Todos conocemos a Xavi y lo exitosa que fue su etapa en el Barça, es un técnico excelente, muy metódico y estructurado. Debemos prepararnos para un partido muy duro y muy exigente, contra un equipo que tiene el mayor talento ofensivo en España», ha explicado en conferencia de prensa.

Mantener el plan de juego

Lakovic tiene en cuenta que el equipo catalán podría sorprenderles y ejecutar en la pista «cosas nuevas que no podemos preparar en el vídeo». Pero cree que lo más importante para su equipo será «estar al cien por cien de intensidad y energía desde el primer momento», además de «ejecutar bien las cosas que ya tenemos establecidas».

El entrenador del Dreamland Gran Canaria ha explicado que uno de los objetivos prioritarios de su equipo era ser primero de grupo en la BCL europea, y el siguiente será la clasificación para disputar la Copa del Rey. Además de «hacerse fuerte y sumar victorias», porque serán «importantes» para meterse en el ‘play-off’ por el título.

El factor del Gran Canaria Arena

También considera que una de las claves del encuentro puede ser el factor cancha, y el impulso que reciben desde el Gran Canaria Arena.

«La afición siempre es un gran factor importante en nuestro éxito, me alegro mucho de su gran respuesta y y espero que podamos responder. Estoy seguro de que nuestra reacción va a ser buena para ofrecerles un gran partido de baloncesto, y que se sientan orgullosos y contentos de nosotros«, ha apuntado.

Espera contar con todos

Lakovic ha revelado que durante la semana el base Andrew Albicy y el escolta Isaiah Wong han tenido algunos problemas de salud por un virus de estómago, motivo por el que se perdieron varios entrenamientos. Pero confía en tener a toda la plantilla disponible para afrontar este choque, previo al parón en la competición doméstica, que se reanudará para el conjunto claretiano el próximo 7 de diciembre con la visita al Surne Bilbao.