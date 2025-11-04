El técnico esloveno destacó la solidez del equipo balcánico, próximo rival del conjunto grancanario

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, advirtió este martes que el KK Spartak, “pese a no ser tan conocido a nivel europeo”, es un club muy importante de la región balcánica que “juega muy sólido, está muy bien entrenado” y lleva pleno de victorias en Liga Adriática.

Lakovic avisa de que el Spartak es un rival muy duro / Imagen del Dreamland Gran Canaria

En la rueda de prensa previa al encuentro de la Basketball Champions League (BCL) ante los serbios este miércoles a las 20:00 (hora canaria), el técnico esloveno recordó que el rival está “en crecimiento” y mostró seguridad en que plantearán “un partido duro” en una nueva oportunidad de apuntalar la primera plaza del grupo.

Buen inicio en Europa

Para el claretiano, las claves pasarán por procurar parar a sus creadores de juego y anotadores, donde destaca el canadiense Oliver Hanlan, “que ya nos hizo mucho daño en el primer partido”, y a los interiores Shevon Thompson, un pívot grande que domina la pintura, y Danilo Nikolic, que supone un peligro desde el perímetro y el poste bajo para crear y anotar, detalló.

“Es un equipo versátil, completo y duro físicamente. Tenemos que estar preparados para contener su físico y jugar nuestro juego, con buena defensa y creando nuestra confianza y oportunidades de jugar en transición desde atrás después de buenos rebotes y defensas”, ha abundado.

Lakovic valoró el buen inicio en Liga de Campeones, con 3-0 de balance, e incidió en la importancia de mantener esta dinámica para asegurar la primera plaza del grupo y acceder directamente a la siguiente ronda de la competición europea.

Precisamente en Liga de Campeones, el preparador debe decidir un descarte para cumplir los cinco cupos, una resolución que aseguró que toma “en los últimos días y en función del rival” y por los emparejamientos que existan en las posiciones.

¿Cómo llega el equipo al partido?

El cuadro amarillo arriba al encuentro tras vencer holgadamente al Morabanc Andorra (102-85) y con la satisfacción del trabajo realizado hasta la fecha en Europa, lo que genera “optimismo y confianza” en el trabajo de adaptación, si bien ha apelado a seguir en el camino.

Sobre los rumores de acceso del Real Madrid y el Barça a la Liga de Campeones 2026/2027 con el desembarco de la NBA en Europa, Lakovic dijo que no sabe “cuánto de realidad hay” en una información que llega desde Grecia, aunque para el balcánico Madrid y Barça seguirán en Euroliga al menos en el corto plazo.

Preguntado por los plazos del lesionado Carlos Alocén, el entrenador optó por no dar tiempos para la vuelta y celebró que el aragonés haya empezado trabajos en cancha sin contacto: “Estamos con optimismo de que va bien y poco a poco va sumando y avanzando”.