El sistema ‘Rockoon’ busca reducir los costes y el impacto ambiental del acceso al espacio

Vídeo RTVC.

Este viernes se ha presentado en Valle Gran Rey, en La Gomera, un proyecto que servirá para estudiar el espacio.

Lanzamiento de un globo estratosférico con cohete integrado desde La Gomera.

La empresa B2Space, con sede en Burgos, lanzará uno de sus globos estratosféricos con el sistema ‘Rockoon’ desde La Gomera el próximo 16 de noviembre.

El proyecto combina un globo y un cohete para abaratar costes y disminuir la contaminación en el acceso al espacio.

Video RTVC.

Elección de La Gomera

Se ha elegido la isla por su entorno remoto y marítimo. Características que permiten operar de forma segura y cumplir con las licencias necesarias.