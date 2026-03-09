Expertos de todo el planeta debaten en los Jameos del Agua sobre innovación y sostenibilidad en territorios insulares

Lanzarote celebra la segunda edición del iBlue Congress este 12 de marzo en los Jameos del Agua. El Cabildo organiza este foro internacional para impulsar soluciones tecnológicas y sostenibles en las islas de todo el mundo. La cita busca consolidar a Lanzarote como un referente global en economía azul y gestión turística inteligente.

Lanzarote acoge el iBlue Congress para diseñar el futuro de las islas / Imagen de archivo

Los asistentes analizarán soluciones innovadoras ante los retos comunes que comparten los ecosistemas frágiles de distintas regiones del mundo.

Un laboratorio de ideas globales

El Cabildo de Lanzarote promueve este encuentro con el respaldo de SPEL-Turismo Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo. La cumbre reúne a representantes de instituciones, empresas tecnológicas y científicos procedentes del Caribe, el Mediterráneo y el Pacífico. Este evento permite conectar el conocimiento global con los desafíos específicos que enfrentan hoy las poblaciones que habitan en las islas.

Además, el presidente Oswaldo Betancort destaca que la trayectoria de la isla en planificación hace de este lugar el entorno idóneo. El objetivo principal consiste en impulsar modelos de desarrollo que resulten mucho más equilibrados, resilientes y respetuosos con la naturaleza. Esta iniciativa refuerza la posición de la isla como un espacio de reflexión internacional sobre la transición ecológica y digital.

Tecnología para un futuro sostenible

Los expertos abordarán durante la jornada el uso de la inteligencia artificial y los gemelos digitales en la gestión del territorio. Estas herramientas tecnológicas facilitan la toma de decisiones informadas para proteger los recursos limitados de los destinos que sufren mayor presión. La economía circular y la gobernanza sostenible también ocuparán un lugar central en los paneles de debate técnico del congreso.

Por otro lado, Héctor Fernández señala que el iBlue Congress fortalece el papel de Lanzarote como un laboratorio de innovación turística. El consejero delegado afirma que estas plataformas ayudan a avanzar hacia un modelo de gestión del destino mucho más competitivo. El uso de datos precisos resulta determinante para garantizar el éxito de las estrategias aplicadas a los ecosistemas más vulnerables del planeta.

Conservación y patrimonio natural

La divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente asistirá como invitada especial para ofrecer su visión experta sobre la conservación ambiental. Su intervención se centrará en la necesidad de alinear la actividad turística con la protección estricta del patrimonio natural y cultural. Esta perspectiva global busca sensibilizar a los agentes sociales sobre la importancia de cuidar la biodiversidad única de cada territorio insular.

Asimismo, el congreso fomenta el intercambio de experiencias exitosas entre las islas para afrontar la necesaria y urgente adaptación al cambio climático. Los participantes compartirán estrategias de diversificación económica que permitan reducir la dependencia de sectores tradicionales en crisis por factores externos. El evento termina consolidando una red de colaboración internacional enfocada en encontrar soluciones reales a problemas compartidos por todas las islas.