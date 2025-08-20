El nuevo órgano, de carácter consultivo y participativo, refuerza el diálogo entre la Administración y las entidades sociales de Lanzarote y La Graciosa

El Pleno Extraordinario del Cabildo de Lanzarote ha aprobado este miércoles, de forma definitiva, el Reglamento del Consejo Insular del Tercer Sector de Acción Social de Lanzarote y La Graciosa, lo que permite la constitución oficial de este nuevo órgano de participación, consulta y asesoramiento en materia de políticas públicas de bienestar e inclusión social.

El Cabildo de Lanzarote aprueba la constitución del Consejo Insular del Tercer Sector de Acción Social. En la imagen, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (i), y su consejero de Bienestar Social, Marci Acuña.

Este Consejo se configura como un espacio de encuentro y diálogo permanente entre el Cabildo de Lanzarote y las entidades sociales que trabajan con los colectivos más vulnerables del archipiélago chinijo, con el objetivo de impulsar una política de acción social coordinada, participativa y eficaz.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha valorado esta aprobación definitiva como “un paso firme hacia una administración más abierta, participativa y comprometida con quienes más lo necesitan”.

Betancort también ha querido agradecer la labor de las casi 70 entidades del ámbito social registradas en la isla, reconociendo que “el verdadero motor del cambio social son las personas y asociaciones que trabajan día a día por mejorar la vida de los demás”.

Representará a los colectivos más vulnerables

El Consejo estará adscrito al Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo y tendrá entre sus funciones representar los intereses de los colectivos más vulnerables, proponer medidas de política social, fortalecer la cohesión social, canalizar iniciativas ciudadanas y realizar un seguimiento de la gestión en materia de servicios sociales.

En este sentido, el consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, ha señalado que “la creación de este Consejo responde a una necesidad real del tejido asociativo de Lanzarote y La Graciosa, que lleva años trabajando de forma incansable por la inclusión y la justicia social”.

“Esta iniciativa”, apuntó Acuña, “atiende también al reconocimiento europeo del Tercer Sector de Acción Social como actor estratégico en el desarrollo social y económico, en especial por su capacidad de detectar y atender realidades sociales complejas y su rol complementario a la gestión pública”.

Tras el periodo de exposición pública del Reglamento, el documento ha quedado aprobado de forma definitiva. Está previsto que el Consejo se constituya oficialmente durante el próximo mes de septiembre y estará integrado por siete colectivos en representación de las 67 asociaciones del Tercer Sector de la isla, así como representantes de todos los grupos políticos del Cabildo, las concejalías de Servicios Sociales de los siete ayuntamientos y la coordinadora insular del Área de Bienestar Social e Inclusión.

800.000 euros para la conservación del cultivo de La Geria

Además, el Pleno Extraordinario del Cabildo de Lanzarote ha aprobado de forma definitiva las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los agrosistemas del espacio vitivinícola de La Geria, tras el periodo de exposición pública.

Esta aprobación unánime del plenario culmina un proceso de tramitación iniciado para fomentar la conservación activa del paisaje vitivinícola de La Geria, un enclave único y protegido de enorme valor cultural, agrícola y ambiental para la isla.

Betancort ha asegurado que “con esta histórica aprobación definitiva damos un paso clave para garantizar el futuro del paisaje de La Geria y de quienes lo trabajan día a día. Esta línea de ayudas es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros viticultores, que no solo conservan una forma de vida ancestral, sino que también protegen uno de los patrimonios más valiosos de Lanzarote”.

Financiación justa del POSEI para Canarias

La Institución que preside Oswaldo Betancort ha reclamado en la misma sesión plenaria que los Presupuestos Generales del Estado incluyan anualmente una dotación económica suficiente para el sector primario, que cubra íntegramente la aportación nacional al POSEI, una carga que hasta ahora es cubierta por el Gobierno de Canarias

El acuerdo, debatido y respaldado por la mayoría del plenario, exige al Gobierno del Estado el cumplimiento del artículo 24.2 de la Ley 19/1994, que regula el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). En concreto, se reclama que los Presupuestos Generales del Estado incluyan anualmente una dotación económica suficiente que cubra íntegramente la aportación nacional al POSEI, tal y como establece la legislación vigente.

Actualmente, esta carga está siendo asumida parcialmente por el Gobierno de Canarias (unos 5,19 millones de euros en 2022 y 8’57 millones en 2023, por ejemplo), lo que merma los recursos disponibles para el sector agrícola y ganadero de Lanzarote y La Graciosa.

“Desde Lanzarote defendemos una política estatal y europea que entienda nuestras singularidades y las financie adecuadamente. No podemos permitir que sean las instituciones canarias quienes asumen solas una responsabilidad que corresponde también al Estado y a Europa”, ha declarado tras la aprobación del acuerdo el consejero Samuel Martín, quien ocupó hoy la vicepresidencia del plenario.