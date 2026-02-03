Lanzarote y La Graciosa lideran en Canarias la eliminación de las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad

Este martes en Arrecife, el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Bienestar social del Gobierno de Canarias, han anunciado que Lanzarote y La Graciosa se han convertido en las primeras islas del archipiélago en eliminar las listas de espera fuera de plazo para el reconocimiento del grado de discapacidad, cumpliendo los tiempos establecidos por la ley.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que este avance es fruto de la cooperación institucional y del refuerzo de los equipos técnicos. En el encuentro también participaron la consejera regional de Bienestar Social, Candelaria Delgado; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez; y el consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña.

Desde el Gobierno de Canarias se destacó que la experiencia de Lanzarote y La Graciosa servirá de referencia para avanzar hacia el mismo objetivo en el resto del archipiélago.

Plazos legales y solicitudes al día

Según explicó la consejera Candelaria Delgado, en ambas islas las listas de espera no superan los seis meses que marca la ley en aquellos expedientes que cuentan con toda la documentación necesaria. En este momento, ya se están valorando las solicitudes de reconocimiento de discapacidad presentadas antes de agosto de 2025.

Delgado afirmó que estos resultados responden a una forma de gestión que sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública.

Refuerzo de los equipos y más valoraciones

Uno de los factores clave ha sido la incorporación de nuevos profesionales al equipo de valoración de la discapacidad tras el convenio firmado con el Cabildo. En concreto, se sumaron una trabajadora social y una psicóloga, lo que permitió aumentar de forma notable la capacidad de respuesta del servicio.

Durante el último año se alcanzaron 1.297 valoraciones y, según los datos aportados por la Consejería, se están resolviendo más expedientes de los que se incorporan al sistema, como resultado del trabajo coordinado entre la administración autonómica y la insular.

De un sistema colapsado a listas de espera cero

El presidente del Cabildo recordó que la situación en 2023 era de colapso, con importantes retrasos en la tramitación. Frente a ese escenario, destacó que hoy se cumple la ley, se priorizan los casos más urgentes y se garantiza que ninguna persona con el expediente completo espere más de seis meses para ser valorada.

En la misma línea, el consejero insular Marci Acuña señaló que una de las prioridades del actual mandato ha sido revertir la sobresaturación heredada, gracias a un convenio firmado en 2025 y renovado este año, que permitió pasar de un único equipo de valoración a cuatro en Lanzarote y La Graciosa.

Los datos que reflejan el cambio

Según los datos del gestor de expedientes, en 2023 se presentaron 1.407 solicitudes de reconocimiento de discapacidad y solo se resolvieron 621. En ese momento, la media de espera para obtener cita se situaba entre dos y tres años, en función del tipo de valoración necesaria.

En la actualidad, la situación se ha revertido por completo y se tramitan más resoluciones de valoración que nuevas solicitudes que entran en el sistema, consolidando así el objetivo de listas de espera cero en Lanzarote y La Graciosa.