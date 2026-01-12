‘Memoria de los Jueves’ se compondrá de cuatro charlas y serán de entrada gratuita

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha por tercer año el ciclo ‘Memoria de los Jueves’, una serie de conferencias que tratan de poner en valor el trabajo de conservación de la historia audiovisual de la isla y La Graciosa.

Lanzarote organiza un ciclo sobre su memoria audiovisual / Imagen cedida por el Cabildo de Lanzarote

En un comunicado, el Cabildo detalló que ‘Memoria de los Jueves’ ha programado cuatro charlas que se desarrollarán en la Sala José Saramago de la Fundación César Manrique, en Arrecife, capital de Lanzarote, todas a las 19:00 horas y con entrada gratuita.

Fechas y temas de las charlas

La primera de las charlas tendrá lugar este jueves y se titula ‘Lanzarote a través del NO-DO: propaganda y memoria’, una conferencia impartida por el historiador Mario Ferrer.

Esta propondrá un viaje por la imagen de Lanzarote que difundió el NO-DO (Noticiarios y Documentales Cinematográficos) durante el franquismo y el inicio de la transición democrática.

El jueves 22 de enero será el turno de ‘Memoria rockera de Lanzarote’, con una mesa redonda para reconstruir «con voces protagonistas la historia reciente del rock en Lanzarote: cómo nacieron las bandas, dónde se ensayaba, qué salas y escenarios fueron clave».

El 29 enero, Lana Corujo y Juan Antonio Machado impartirán la charla ‘Un recorrido visual por el amor en Lanzarote’, que propone «mirar Lanzarote desde un lugar íntimo y luminoso: el amor a la isla contado a través de las artes plásticas y la literatura».

A partir de fotografías, recuerdos y materiales visuales, se espera trazar un recorrido por distintas formas de querer el paisaje, la creación y la memoria cotidiana, entendiendo el arte como un modo que despliega diferentes formas de mirar un mismo lugar.

Este ciclo se dará por finalizado el 5 de febrero con ‘Isla de cine: la memoria cinematográfica de Lanzarote’, por Saúl Rojas, que recorrerá producciones rodadas en Lanzarote y La Graciosa.

El cine y la memoria

Por otro lado, se presentará el proyecto ‘Memoria Cinematográfica de Lanzarote’, una iniciativa que busca salvaguardar y poner en valor esta actividad mediante la recopilación de material fotográfico y publicitario, la descripción de localizaciones de rodaje y toda la información posible sobre cada producción.

El objetivo es construir un repositorio de consulta útil para investigadores, cineastas, docentes y público general, y asegurar que el cine en Lanzarote y La Graciosa siga siendo un patrimonio vivo, accesible y bien documentado.