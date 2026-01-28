El número de viviendas vacacionales registradas en la isla ha descendido de 8.209 a 7.313, según los datos oficiales del registro insular

El consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín (i) y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (d). Imagen Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Ordenación del Territorio, ha retirado un total de 896 viviendas vacacionales del mercado turístico entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, tras intensificar la labor de inspección y control sobre esta actividad. En ese periodo, el número

de viviendas vacacionales registradas desciende de 8.209 a 7.313, según los datos oficiales del registro insular.

Según un comunicado de la institución insular, La retirada de estas viviendas responde por un lado, a la falta de licencia de actividades clasificadas que es obligatoria para el ejercicio legal de la actividad; y por otro lado, a que no se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad, un requisito imprescindible para su regularización como alojamiento turístico.

Una presión añadida sobre el acceso a la vivienda

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, explicó que “la reducción de casi 900 viviendas vacacionales en un solo año es el resultado de decisiones administrativas concretas y no de anuncios”. Betancort subrayó que la política insular en materia de vivienda se basa en aplicar la normativa vigente y corregir situaciones irregulares que estaban generando una presión añadida

sobre el acceso a la vivienda.

Durante 2025 se han producido, de forma simultánea, bajas en el registro derivadas de la inspección del Cabildo de Lanzarote y nuevas altas, lo que confirma que el mercado sigue generando inscripciones, pero ahora bajo un proceso de depuración continuada.

Concentradas en núcleos turísticos

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín, señaló que “la retirada de estas viviendas abre la posibilidad de que se incorporen al mercado residencial, contribuyendo a aliviar la presión existente sobre el alquiler y la compra, especialmente en zonas con una fuerte competencia entre uso turístico y uso residencial”. Machín añadió que la mayoría de las viviendas retiradas se concentran en núcleos turísticos, donde la presión sobre el territorio y los servicios públicos es mayor.

Asimismo, apuntó que “la reducción de viviendas vacacionales también contribuye a frenar el aumento de plazas turísticas sin necesidad de incrementar el número de visitantes, lo que se traduce en una menor presión sobre los servicios públicos, el territorio y la vida cotidiana de la población residente, favoreciendo un mayor equilibrio entre actividad económica y calidad de vida en Lanzarote”.

Según informa el comunicado, el Cabildo de Lanzarote es la primera isla de Canarias que actúa de forma decidida y continuada en la regulación de la vivienda vacacional, pasando de la inacción a una intervención directa, medible y sostenida en el tiempo. Este modelo de actuación, basado en la inspección y el cumplimiento normativo, está siendo observado como referencia por todo el archipiélago al demostrar que la regulación es posible y eficaz.