El canal público retransmite este lunes la Cabalgata de Reyes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

El programa ‘Hay que verlo’ completa la cobertura con imágenes de cómo se vive este día tan especial en distintos puntos del Archipiélago

Televisión Canaria vuelve a salir este lunes, 5 de enero, a las calles para compartir con toda Canarias uno de los días más especiales del año: la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Una jornada cargada de emoción e ilusión que el canal público llevará a los hogares del Archipiélago tanto a través de la televisión como en directo desde la web RTVC.es.

La programación especial comenzará a las 17:00 horas con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Las Palmas de Gran Canaria. Un total de 18 carrozas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido desde el Castillo de La Luz hasta el Parque de San Telmo, pasando por Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear, León y Castillo, Bravo Murillo y Muelle Las Palmas.

La narración correrá a cargo de Tomás Galván, con la participación de los reporteros Baby Solano y Minerva Santana, que recorrerán las calles del Puerto para recoger el ambiente festivo y la ilusión de niños y familias.

A las 18:00 horas, el programa ‘Hay que verlo’ completará la cobertura con imágenes de cómo se vive este día tan especial en distintos puntos del Archipiélago, mostrando la diversidad de celebraciones y tradiciones que acompañan la llegada de los Reyes Magos en Canarias.

La tarde continuará a las 19:00 horas con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Santa Cruz de Tenerife. La narración correrá a cargo de Alexis Hernández, acompañado por el trabajo a pie de calle de los reporteros José Marrero y Naomi Vera, que acercarán a los espectadores el ambiente previo y el desarrollo del desfile en la capital tinerfeña.

Durante la emisión se irán intercalando imágenes grabadas previamente de los momentos que rodean la llegada de Sus Majestades, entre ellas su acceso al estadio Heliodoro Rodríguez López, completando así una retransmisión que permitirá seguir con detalle distintos instantes de una de las citas más especiales del calendario navideño.

Con esta programación especial, Televisión Canaria reafirma su compromiso de acercar a la audiencia los grandes eventos que forman parte de la tradición y la identidad de las Islas, acompañando a las familias canarias en una noche marcada por la ilusión y la emoción.