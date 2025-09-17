Este miércoles, Javi Pérez, ha sido presentado oficialmente como jugado del CD Tenerife

Imagen: CD Tenerife

El jugador del CD Tenerife, Javi Pérez, ha destacado este miércoles durante su presentación oficial en el estadio Heliodoro Rodríguez López su rápida integración a un equipo en el que se han producido quince fichajes para afrontar la temporada 2025-2026 en el grupo 1 de Primera Federación.

Además, el centrocampista del equipo blanquiazul, de 30 años, ha reconocido que tuvo otras ofertas sobre la mesa, incluso de superior categoría. Pero ninguna le llenaba tanto como el proyecto de ascenso del equipo blanquiazul.

«Tuve opciones de Segunda, pero no eran proyectos que me llenaran tanto como venir aquí. Lo tuve claro en el primer contacto y llegamos rápido a un acuerdo», ha indicado el jugador procedente de la SD Huesca.

Imagen: CD Tenerife

«El ambiente que hay aquí empuja muchísimo al equipo»

Javi Pérez, quien ya ha tenido minutos en las primeras jornadas de competición a las órdenes de Álvaro Cervera, resalta «el ambiente que hay aquí, que empuja muchísimo al equipo y eso a un futbolista le llena mucho». Recordó que cuando tuvo que jugar como visitante en el Heliodoro «era un calvario cada vez que venía».

Con respecto al inicio de temporada del Tenerife, que ha sumado un pleno de nueve puntos, el futbolista alcarreño ha admitido que «todos soñábamos con empezar así y ojalá continúe muchos partidos más, aunque será complicado porque los equipos se preparan muy bien para competir, pero debemos seguir nuestro camino, pensar en el día a día, a ver si a final de temporada podemos celebrar algo bonito».