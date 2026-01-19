Las Palmas Atlético vs CDA Navalcarnero | J20 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs CDA Navalcarnero. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 25 de enero. Partido correspondiente a la J20 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético y CDA Navalcarnero se enfrentan este domingo 25 de enero a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 20 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs CDA Navalcarnero | J20 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras no poder jugar el partido de la jornada anterior contra el Tenerife B por las condiciones meteorológicas. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Navalcarnero se encuentra también en la parte media de la tabla. Y es que con 26 puntos está situado en la octava posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y CDA Navalcarnero

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 11ª posición con 24 puntos, pero un partido menos. En cambio, el Navalcarnero ocupa la octava posición. El conjunto madrileño se encuentra con 26 puntos, dos puntos por encima de Las Palmas Atlético, pero con un partido más.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y CDA Navalcarnero

De los últimos cinto partidos que se han enfrentado Las Palmas Atlético y CDA Navalcarnero, Las Palmas Atlético ha ganado tres de ellos y los otros dos acabaron en empate. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo navalcarnereño llega al encuentro tras haber empatado tres de sus últimos cinco partidos, ganando solo uno y perdido el otro.

