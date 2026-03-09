Las Palmas Atlético vs UD Sanse | J27 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs UD Sanse. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 15 de marzo. Partido correspondiente a la J27 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético y UD Sanse se enfrentan este domingo 15 de marzo a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 27 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs UD Sanse | J27 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 1-2 en su visita al CD Quintanar del Rey. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Sanse se encuentra en puestos de playoff de ascenso. Y es que con 53 puntos está situado en la segunda posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y UD Sanse

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 10ª posición con 33 puntos. En cambio, el UD Sanse ocupa la segunda posición. El conjunto madrileño se encuentra con 53 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y UD Sanse

Las Palmas Atlético y el UD Sanse se han enfrentado cuatro veces, donde Las Palmas Atlético ha ganado tres de ellos, habiendo empatado el último. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado dos y perdido los dos últimos. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partido, pero habiendo empatado el otro.

