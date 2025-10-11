Las Palmas de Gran Canaria acoge la octava edición de Animundo

La Feria del Animal de Compañía ofrece conferencias, exhibiciones y múltiples productos para disfrutar en familia con las mascotas

Informa: Verónica Hernández.

Infecar abre las puertas a la octava edición de la Feria del Animal de Compañía, Animundo. Más de 30 expositores sobre productos, protectoras, clínicas e información sobre las mascotas se muestran en este certamen anual.

Informa: RTVC.

Este año quieren transmitir la importancia de tener una mascota con responsabilidad. Animundo busca reforzar la educación en valores como la protección, el respeto y la convivencia responsable con los animales.

Animundo da protagonismo a las mascotas con múltiples actividades para toda la familia. Cabildo de Gran Canaria.

Convivencia responsable

El presidente del Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Morales, ha querido llamar la atención sobre la tenencia responsable, “espacios como estos son absolutamente necesarios porque generan sensibilización, información y concienciación; y también solidaridad, como ocurre con el espacio de adopciones”.

Animundo, promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, tiene como objetivo favorecer el encuentro entre profesionales, familias y amantes de los animales.

Su programación incluye talleres y actividades educativas, combinadas con la experiencia y conocimiento de expertos en bienestar animal.

En esta edición participan más de 30 expositores, entre los que se encuentran empresas de alimentación, clínicas veterinarias, servicios de terapia y educación animal, cuidados a domicilio, asociaciones protectoras y entidades públicas como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Albergue Insular de Animales de Gran Canaria y el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas.