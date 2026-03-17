El concierto de Madrelagua Project se enmarca dentro de los eventos impulsados por la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura

Vídeo RTVC

Las Palmas de Gran Canaria continúa su trabajo en la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 tras haber superado la última preselección y lo hace ofertando nuevas iniciativas que aúnan creación artística local e identidad urbana. Es el caso del encuentro cultural que Madrelagua Project, banda local indie rock que se fusiona con el funk y el soul, protagonizará el próximo 19 de marzo en un lugar icónico, el Museo Castillo de Mata, en plena capital.

El evento se ha presentado este lunes en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, con la presencia de José Luis Pérez Pont, director artístico de programación de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031; Serafín Sánchez, director Insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y los integrantes de Madrelagua Project.

Apuesta por una «cultura universal»

Según José Luis Pérez Pont, “desde la candidatura trabajamos en la línea de la potencia que este contexto cultural permite, que no es poco” y señalaba el objetivo de “visibilizar el tejido social y cultural de base de Las Palmas de Gran Canaria y del archipiélago, tejiendo redes de colaboración, de suma de talentos” a través de proyectos piloto que se desarrollarán en 2026 y de una convocatoria pública que recabará ideas de ese propio tejido social y cultural.

Serafín Sánchez daba la enhorabuena “a todo el equipo que ha trabajado por conseguir que seamos finalistas y también a Madrelagua Project, reflejo de la potente actividad cultural que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en toda la isla. Esa es la gran apuesta, que tengamos acceso a una cultura universal que abarca todas las disciplinas, en este caso la música.”

Beatriz Juan, vocalista del grupo, daba las gracias a todas las instituciones por su apoyo e invitaba a todo el público a asistir “a un concierto que celebraremos en un formato reducido e íntimo, vamos a poder compartir y explicar nuestras historias y canciones de una forma más cercana,” a través de su manera de entender la música, “transformando emociones y experiencias en mensajes de libertad, dignidad e injusticia social.”

Nuevo videoclip

En el encuentro se proyectará el último videoclip de Madrelagua Project, “The Buttons On Your Shirt”, grabado íntegramente en el emblemático Hotel Santa Catalina para a continuación dar paso a un concierto en acústico de tono intimista por parte de la banda y de alto valor simbólico, un encuentro musical totalmente alineado con la proyección de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad creativa y cultural en el marco de la iniciativa de su candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031.

El objetivo del evento es generar un impacto cultural y mediático que refuerce la imagen de la ciudad como escenario de creación artística contemporánea, favoreciendo la visibilidad del tejido cultural local y su conexión con iniciativas institucionales de proyección exterior.

De hecho, uno de los criterios tenidos en cuenta para la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 es el contenido cultural y artístico de los proyectos, combinando la presencia de artistas locales y formas de arte tradicionales con expresiones culturales novedosas. El encuentro cultural del próximo 19 de marzo se concibe como una acción cultural puntual, con capacidad de generar relato, visibilidad y conexión entre creación artística contemporánea e identidad urbana.

Capital Europea de la Cultura

El título de Capital Europea de la Cultura es conferido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europa a una o dos ciudades europeas, que durante un año tienen la posibilidad de mostrar su desarrollo y vida culturales. Esta designación implica un impulso social y económico a la ciudad. Con eventos culturales como parte de la estrategia de desarrollo a largo plazo tanto de la ciudad como de su región circundante.

La presentación concluía con la interpretación por parte de la banda de la canción “The Buttons On Your Shirt” como adelanto a la presentación del videoclip del próximo jueves.

Presentación del concierto de Madrelagua Project. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Madrelagua Project, música con alma e identidad propia

Madrelagua Project es una banda grancanaria formada en 2024 por músicos de amplia experiencia. Su música transforma experiencias y emociones en canciones con mensajes que hablan de límites, dignidad e injusticia social entre otros. Con un directo potente y emocional capaz de conectar con diferentes generaciones, ellos mismos definen su estilo como “música con alma para mentes inquietas”.

Con Beatriz Juan, vocalista y compositora; Alfonso Soto como bajista, compositor, arreglista y productor; Elio Moreno al saxofón e instrumentos de viento; Pepín Rodríguez a los teclados; el guitarrista Ibán López y el batería Tony Trejo; la formación cuenta ya con cinco sencillos en el mercado.

Debutaban por todo lo alto en el Al Soul Festival de Maspalomas, donde sorprendieron al público, poco después lograban el tercer puesto en el concurso de videoclips Express Bombozoom. Su sencillo, “The Buttons On Your Shirt” ha conseguido colarse en la lista Click & Roll de LOS40 Canarias y en Spotify la banda suma ya más de 20.000 reproducciones.

Nuevo trabajo

Entre sus proyectos futuros destacan el lanzamiento de su nuevo trabajo “Little Girl” en todas las plataformas el próximo 24 de abril, la actuación como artistas invitados dentro del concierto de los canadienses Bywater Call en el Teatro Guiniguada el miércoles 17 de junio y las actuaciones del viernes 19 de junio en la terraza de la Biblioteca Insular de Gran Canaria y el sábado 20 de junio en la Plaza del Pilar Nuevo, ambas dentro del programa Calando Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

Esta iniciativa cultural está organizada por Madrelagua Project con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, Las Palmas de Gran Canaria, tu ciudad para vivir y Museo Castillo de Mata. Con el apoyo de la consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Colabora Aperitivos Snacks.