Esta actuación cuenta con una inversión europea de 5,1 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propuso este miércoles la adjudicación de los seis lotes del proyecto de rehabilitación de 446 viviendas situadas en tres bloques y ocho torres del complejo residencial Fase III del Polígono de Jinámar, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira.

Las Palmas de Gran Canaria adjudica el proyecto de rehabilitación de 446 viviendas en Jinámar/ Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La actuación, con una inversión de 5,1 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, permitirá mejorar la eficiencia energética y la conservación de esta zona.

Mejorar la habitabilidad de las viviendas

Mauricio Roque, concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, señaló que “esta actuación permitirá mejorar de forma integral la habitabilidad de las viviendas, aumentando su confort y su eficiencia energética y garantizando su conservación a largo plazo”.

Los trabajos incluyen la sustitución de las celosías de fachada, la renovación de la carpintería exterior, el saneado y la reparación de los paramentos mediante la aplicación de morteros y pintura plástica de alta resistencia, así como la reparación de grietas mediante técnicas de cosido con grapas de acero galvanizado.

En las cubiertas se aplicará una pintura térmica impermeabilizante a base de agua modificada con poliuretano, que mejorará el aislamiento y reducirá la temperatura interior de las viviendas.

Además, se reforzarán los pretiles con elementos de hormigón armado, se sustituirán los bajantes de saneamiento y se repondrán los sumideros y canalones para garantizar una adecuada recogida de aguas pluviales.

Con el objetivo de avanzar hacia un modelo de barrio más sostenible, el Ayuntamiento prevé una reducción del 30 % en la demanda de energía primaria no renovable mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo colectivo.