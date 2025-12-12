La capital grancanaria consolida su liderazgo demográfico en Canarias con un incremento sostenido durante los últimos años

La población de Las Palmas de Gran Canaria alcanzó en 2025 los 381.868 habitantes, según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el Boletín Oficial del Estado. La cifra representa un aumento de 1.432 personas respecto a 2024, un crecimiento del 0,38% sobre los 380.436 residentes del año anterior.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El incremento mantiene la tendencia positiva de la capital. En los últimos dos años, la ciudad ha sumado residentes de forma sostenida, consolidándose nuevamente como la urbe más poblada de Canarias.

Comparación con años anteriores

Actualmente residen 197.989 mujeres y 183.879 hombres en Las Palmas de Gran Canaria. En comparación con 2024, el número de mujeres ha subido un 0,40 % y el de hombres un 0,34 %.

La población de la capital se aproxima a los máximos demográficos de la última década, tras superar los 381.000 habitantes por primera vez desde 2020, cuando registró 381.223 residentes.

Tendencia positiva en los últimos años

La cifra actual se acerca al máximo histórico de 2011, año en el que la ciudad contabilizó 383.343 habitantes. Este dato refleja un crecimiento constante y evidencia que Las Palmas de Gran Canaria continúa consolidando su posición como la ciudad más poblada del archipiélago.

En 2024, la ciudad recuperó el umbral de los 380.000 habitantes tras sumar 2.409 residentes, un incremento del 0,64%, el mayor desde 2008. La subida de 2025 confirma que el crecimiento demográfico se mantiene estable y sostenido, apuntando a nuevos récords en el corto plazo.