Cinco millones y medio de cupones saldrán con «El Gabinete Literario» como plató de rodaje de Las Palmas de Gran Canaria dentro de la serie “Pueblos de película”

El cupón de la ONCE del próximo domingo, 16 de noviembre, lo protagoniza «El Gabinete Literario» de Las Palmas de Gran Canaria. ONCE.

El Gabinete Literario» de Las Palmas de Gran Canaria es la imagen del cupón de la ONCE del 16 de noviembre. Este inmueble característico de la ciudad es el protagonista en la serie ‘Pueblos de Película’ de la ONCE.

Este espacio y su entorno han aparecido en numerosas películas nacionales e internacionales. Una de las últimas fue , ‘La cena’ (2025), de Manuel Gómez Pereira. El Gabinete Literario fue utilizado para recrear un hotel de época.

Cinco millones y medio de cupones salen a la venta

Presentación del cupón de la once del 16 de noviembre. ONCE.

La fachada del Gabinete Literario aparecerá en cinco millones y medio de cupones de la ONCE.

José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias, ha presentado este lanzamiento en el edificio que da imagen al cupón.

Un acto en el que ha estado acompañado de Josué Iñiguez, concejal de cultura de Las Palmas de Gran Canaria; Juan José Bénitez, presidente del Gabinete Literario y de Yurena García, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias.

Con ‘Pueblos de película’, la ONCE rinde homenaje a las localidades que han sido plató de rodaje.

ONCE sortea todos los sábados y domingos el Sueldazo del Fin de Semana. Un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, además de otros de menor cuantía económica.