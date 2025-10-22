Las Palmas de Gran Canaria completa la adjudicación de 19 quioscos municipales

Los tres restantes avanzan en su resolución judicial o administrativa

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria culminó este miércoles la adjudicación de la mayoría de los quioscos municipales, tras un proceso de gestión y regularización que ha permitido poner en funcionamiento la inmensa mayoría de estos espacios.

«Prácticamente se han licitado todos los quioscos de la ciudad, y todos aquellos que estaban sin uso o sin concesión se han adjudicado, lo que supone un paso muy importante en la recuperación y dinamización de estos espacios”, aseguró Francisco Hernández.

Reapertura de instalaciones

En este contexto, el Ayuntamiento ha impulsado la reapertura de varias instalaciones municipales, 19 en total, entre ellas los quioscos del Parque de La Mayordomía, Parque Santa Catalina, Parque Doramas, Mirador del Atlante, Parque del Castillo de La Luz y Parque Juan Alemán en La Paterna.

No obstante, Hernández explicó que la adjudicación de tres quioscos —Churruca, Alonso Quesada y Alameda de Colón— se ha visto retrasada debido a recursos judiciales presentados por terceros relacionados con el proceso de licitación.

Mientras se espera la resolución de los tribunales, el Ayuntamiento prevé iniciar los procedimientos correspondientes para garantizar la correcta adjudicación de estos quioscos en el menor tiempo posible.

El concejal subrayó que, “más allá de estos tres casos puntuales, el balance de gestión es muy positivo, ya que todos los demás quioscos están adjudicados y en funcionamiento, salvo uno, ubicado en Lomo Blanco, que ha quedado desierto en varias ocasiones”.