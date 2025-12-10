El Ayuntamiento de Gran Canaria incorpora vehículos de limpieza para mejorar la inspección y recogida de residuos, en el marco de un plan estratégico de modernización y eficiencia operativa

Las Palmas de Gran Canaria renueva su flota de limpieza con 12 nuevos vehículos híbridos y eléctricos. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado este miércoles, 12 nuevos vehículos destinados al Servicio Municipal de Limpieza, con el objetivo de modernizar la flota y reforzar la capacidad operativa de los equipos encargados de la limpieza viaria, la recogida de residuos y las inspecciones en todos los distritos de la ciudad.

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, y el gerente del Servicio Municipal de Limpieza, Antonio Santana, destacó que esta incorporación supone un avance en la gestión directa del servicio, permitiendo intensificar las inspecciones y garantizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública en todos los barrios.

Seis de los nuevos vehículos son furgones polivalentes híbridos, destinados al traslado de personal y material, mientras que los otros seis son turismos eléctricos para agilizar la labor de los agentes de inspección.

Plan estratégico de mejora continua

La medida forma parte de un plan estratégico de mejora continua que busca optimizar los recursos y aumentar la eficiencia operativa.

Además, el Ayuntamiento ha adjudicado un contrato de renting de 2,89 millones de euros para incorporar 20 camiones que reforzarán los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, en una de las mayores renovaciones de flota de los últimos años.