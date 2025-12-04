Cinco distritos de la capital grancanaria se ven decoradas por 25.000 flores de Pascua

Los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria se han engalanado con unas 25.000 flores de Pascua, aunque algunos de esos ejemplares se han acabado en casas particulares. Estas se sustraen por la noche y en algunas zonas, como las propias casas consistoriales, se las llevan a decenas.

Esta flor típica de la Navidad decora las zonas céntricas de la ciudad como Santa Catalina, Vegueta o Triana, lugares que se ven embellecidos por estas plantas. Desde el Ayuntamiento capitalino recuerdan que es un elemento decorativo que deben disfrutar todos y todas.

Precios asequibles y mucho cuidado

“Los últimos días, sobre todo en este último fin de semana, ya han robado más de 230, sobre todo, en la zona de Santa Catalina, Vegueta o Triana”, asegura Gema Martínez Soliño, concejala de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las floristerías de Las Palmas de Gran Canaria cuentan hasta el 24 de diciembre con esta flor de Pascua, esencial para las fechas navideñas que se aproximan. Uno de estos casos es la Floristería Kentia que las repone de manera diaria.

Las Palmas de Gran Canaria sufre robos de sus flores de Pascua navideñas. Archivo RTVC

“Los precios son más asequibles, estamos entre siete y veintisiete euros, las grandes”, afirma Leonardo Rodríguez, dueño de la Floristería Kentia, quién también da recomendaciones sobre su cuidado.

“Evitar las corrientes de aire, que tenga una buena iluminación y regarla cuando la tierra esté seca, tampoco necesita mayor cuidado, lo que no se le puede mantener es una humedad constante, porque si no, sí se estropea”, explica Rodríguez.

Mientras las floristerías reponen de manera diaria estas poinsettias, seña de identidad de la Navidad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las sigue replantando en sus calles, una tarea que espera no tener que repetir de manera tan asidua.