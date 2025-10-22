Las recogidas se han realizado según la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal en distintos barrios de la capital grancanaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado más de 300 aves en los distintos barrios por salubridad y bienestar animal.

La mayoría han sido gallos y gallinas que se encontraban en cada uno de los nueve núcleos de la ciudad. Desde la concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud han estado desarrollando estas actuaciones cumpliendo con la normativa.

En esta acción, han retirado 125 gallos, 188 gallinas, 69 pollos y 105 huevos en los barrios de La Paterna, Lomo Blanco, Parque Central, Hoya Andrea, El Lasso, Salto del Negro, Las Majadillas, Tamaraceite, y Lomo los Frailes y La Mayordomía.

Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal

Con respecto a la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal, han introducido las aves en jaulas diferenciadas para evitar que resulten dañadas. La empresa encargada ha efectuado un protocolo para minimizar el estrés en los animales que, una vez capturados, son trasladados a granjas.

El concejal del área, Carmen Luz Vargas, en septiembre se ejecutaron 218 intervenciones de desratización y desinsectación en los cinco distritos de la ciudad.