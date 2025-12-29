El último día del año, el canal público sale a la calle para llevar a la audiencia el ambiente festivo y solidario de las San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna

Este miércoles 31 de diciembre, a partir de las 16:30 horas, Televisión Canaria se traslada a las capitales canarias para ofrecer en directo las San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna, una de las citas deportivas más esperadas para despedir el año en las Islas.

Una jornada marcada por el deporte, la solidaridad y el ambiente festivo que, año tras año, reúne a miles de personas de todas las edades para cerrar el calendario con ganas de correr y celebrar la Navidad de una forma diferente.

Las Palmas de Gran Canaria

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria dará comienzo a las 17:00 horas y contará con la narración de los periodistas Rafa Falcón y Kiko Barroso, mientras que Juan Antonio Cabrera será el encargado de recoger las impresiones de organizadores y participantes.

La capital grancanaria acoge este año la XXIV edición de una carrera ya emblemática del 31 de diciembre, que afronta 2025 con importantes novedades. Entre ellas, el estreno de una prueba internacional de 5 kilómetros homologados, reconocida dentro del calendario internacional de atletismo, que se suma al tradicional recorrido popular.

La organización prevé una participación que podría superar los 10.000 corredores, en una jornada festiva, deportiva y solidaria. El recorrido principal volverá a llenar de color las calles más emblemáticas de la ciudad, con salida y llegada en la calle León y Castillo, frente al Parque Doramas.

San Silvestre lagunera

En San Cristóbal de La Laguna, la retransmisión arrancará a las 17:40 horas, minutos antes del inicio de la carrera. La narración correrá a cargo de Simón Abreu, con los comentarios de Jonay González, y Nereida Alonso al frente de las entrevistas.

La San Silvestre lagunera, que alcanza este año su XLII edición, contará también con una prueba de 5 kilómetros, que se desarrollará en una única vuelta por el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El recorrido tendrá salida y meta en la plaza de La Concepción y atravesará algunas de las principales calles y plazas del centro histórico, llenando de color y ambiente navideño la ciudad en una de sus citas deportivas más emblemáticas.