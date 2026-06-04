Entre enero y mayo se han transferido en el archipiélago 51.119 vehículos de ocasión, un 0,1 % más que en igual periodo de 2025

Las ventas de vehículos usados de los segmentos de turismos y furgonetas crecieron en Canarias un 3,2 % en mayo respecto al mismo mes de 2025, llegando a 10.920 las unidades transferidas, según ha informado este jueves la patronal del sector Ancove.

Imagen cedida.

Los turismos fueron los responsables de ese aumento global, al incrementarse sus compraventas un 4,2 % de mayo a mayo, hasta situarse en 8.749 operaciones y compensar incluso la bajada que, por contra, se dio en las de los vehículos comerciales ligeros, que fueron 2.171, un 0,7 % menos, detalla en un comunicado Ancove, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos de España.

Segmentos de automóviles

Los resultados de ese mercado de ocasión fueron dispares en el archipiélago no solo desde la perspectiva de los dos segmentos de automóviles que lo conforman, sino también al analizar la evolución de sus ventas por provincias.

Esas operaciones subieron en el cómputo interanual en mayo en Las Palmas, pero, por contra, descendieron en Santa Cruz de Tenerife.

En concreto, en Las Palmas cambiaron de mano el mes pasado, en conjunto, 6.137 vehículos usados, un 11,4 % más que un año atrás, en tanto que en Santa Cruz de Tenerife fueron 4.783, un 5,8 % menos.

Provincia oriental

Por segmentos, en la provincia oriental crecieron las ventas de turismos un 14,7 %, alcanzando la cifra de 4.962, pero bajaron un 0,7 % las de furgonetas, que fueron 1.175, mientras que en la occidental disminuyeron tanto las primeras, que se situaron en 3.787, un 7 % menos que un año antes, como las segundas, que se redujeron un 0,7 %, quedando en 996.

Entre enero y mayo se han transferido en el archipiélago 51.119 vehículos de ocasión, un 0,1 % más que en igual periodo de 2025, siendo también los responsables las transacciones de turismos, que aumentaron un 0,9 % hasta las 40.559, a diferencia que las de furgonetas, que descendieron un 2,8 %, con un total de 10.560 unidades, especifica Ancove.