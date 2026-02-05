Leonardo complica la situación en Andalucía, con la búsqueda de una mujer y más desalojos

Una mujer que cayó al río en Málaga y miles de personas continúan desalojadas en Andalucía por las consecuencias de la borrasca Leonardo

Leonardo continúa este jueves complicando la situación en Andalucía, donde se busca desde anoche a una mujer desaparecida en Sayalonga (Málaga). Siguen desalojadas más de 3.500 personas y vuelve a no haber clases en las zonas más afectadas de varias provincias.

Carretera MA-7402 pk 10 en Acinipo con daños por el temporal. El paso de la borrasca Leonardo por España ha ocasionado este miércoles en Andalucía el desalojo de más de 3.500 personas y el corte de 52 carreteras

Avisos en toda la comunidad autónoma

La borrasca mantiene a toda la comunidad con distintos avisos amarillo y naranja por lluvias, fenómenos costeros y especialmente vientos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la noche de este miércoles amplió el aviso rojo por precipitaciones en Grazalema (Cádiz) hasta las 3:00 horas de esta pasada madrugada.

Los estragos del temporal se dejan notar especialmente en carreteras y ferrocarriles, con la circulación de los servicios ferroviarios interrumpida a excepción de los recorridos entre Málaga y Fuengirola y Granada y Almería. Esto tambié ocurre con la circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad.

Desaparecida y desalojos

En Málaga, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil no han dejado de buscar durante la noche de este miércoles a la mujer que cayó, a última hora de la tarde, al río Turvilla en el municipio de Sayalonga.

La Guardia Civil continúa la búsqueda de una mujer desaparecida en Sayalonga (Málaga), en donde este jueves siguen desalojadas más de 3.500 personas

Durante esta madrugada la situación ha sido también complicada para un centenar de vecinos de Dúdar, situado en las faldas de Sierra Nevada en Granada. Han sido desalojados del pueblo debido a la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse en el pantano de Quéntar, situado a menos de diez kilómetros de distancia.

También en Granada, el Ayuntamiento de la capital activó anoche el Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia, situación operativa 0, debido el riesgo de crecidas bruscas de los ríos Monachil, Genil y Darro a su paso por el término municipal.

En Écija (Sevilla) desalojaron a un total de 76 vecinos de sus casas durante la madrugada, ante el peligro de inundaciones en la zona en la que viven ante el posible desbordamiento del río Genil.

San Martín del Tesorillo (Cádiz) se vio obligado a activar a los efectivos de La Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Han rescatado esta pasada noche a cinco personas, entre ellas dos menores, y a diez perros de una vivienda inundada de la localidad.

En Casares (Málaga), unos 1.500 vecinos del núcleo poblacional de El Secadero continúan incomunicados debido a que las carreteras de acceso se encuentran anegadas por el desbordamiento del río Guadiaro, y tampoco disponen de suministro eléctrico.

Desprendicimentos

En Sevilla, la Policía Local ha tenido que acordonar este jueves parte de la plaza Virgen de los Reyes de la capital andaluza, junto a la Catedral. Cayó -previsiblemente debido a la lluvia y el viento- de una de las cuatro jarras de azucenas que coronan las esquinas de la terraza de La Giralda desde 1751.

También en la capital andaluza, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que cerrará por segunda vez en su historia las compuertas del Muro de Defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del Río Guadalquivir. Es una infraestructura instalada en 2011 que hace que haya un cierre hermético que retiene el agua en caso de que se produzca una crecida peligrosa.