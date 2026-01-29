Liberadas 27 mujeres explotadas sexualmente en Tenerife

Entre las mujeres habían menores de edad y el operativo detuvo a 14 personas

La Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y liberó a 27 mujeres, entre ellas menores de edad, que las prostituían en cuatro clubes de alterne en el sur de Tenerife.

Por otro lado, los agentes detuvieron en este operativo a 14 personas, entre las que se encuentran los dos líderes del entramado criminal que captaban a estas mujeres en países de Sudámerica.

Engañadas y explotadas sexualmente

Esta investigación policial comenzó en julio de 2024 tras recibir un correo electrónico el Servicio de la Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional. Esta comunicación alertaba de la presencia en Santa Cruz de Tenerife de una pareja que, presuntamente, regentaba cuatro clubes de alterne y que dispondría de diversas mujeres bajo su control.

Según esta alerta, ambos responsables de la organización criminal se dedicaban a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Al comienzo de la investigación, los agentes también constataron que los cabecillas realizaban viajes periódicos a diversos países de Sudamérica.

En estos lugares, los líderes captaban a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad a través de engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor, con el único objetivo de explotarlas sexualmente a su llegada a España.

Tras captarlas, las víctimas viajaban a España adquiriendo una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales.

Por otro lado, estas mujeres se alojaban en diversos inmuebles de Tenerife que compartían con otras mujeres que se encontraban en la misma situación de extrema vulnerabilidad. Estas también tenían que pagar y se veían obligadas a vivir en condiciones muy precarias con estrictas normas de control.

Liberadas 27 mujeres explotadas sexualmente en Tenerife. Archivo RTVC

Prostitución, drogas y estafas

En un inicio, las mujeres habían aceptado trabajar en España como bailarinas de striptease, pero al incorporarse, estas comprobaron que la realidad en los clubes era muy distinta y se veían forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas.

Además de esta situación, las mujeres se vieron obligadas a consumir sustancias estupefacientes, e incluso en ocasiones, miembros de la organización las drogaban sin su conocimiento con el objetivo de conseguir su desinhibición.

Así mismo, los miembros de la organización se aprovechaban de los clientes que venían en estado de embriaguez o les suministraban sustancias estupefacientes que doblegaban su voluntad, con el objeto de poder realizar diversas estafas.

Estos engaños se realizaban mediante las tarjetas de crédito, haciendo gastos en los locales y extracciones de dinero en cajeros electrónicos, pudiendo corroborar los investigadores fraudes por un valor superior a 70.000€.

Menores de edad

Los agentes también constataron la explotación sexual de menores de edad dentro de los establecimientos controlados por esta red tras localizar en el interior de uno de los clubes a una menor de 16 años que portaba un documento falsificado.

Por otro lado, también se llevó a cabo la entrada y registro en siete domicilios, tres clubes de alterne y una gestoría en la isla, donde se intervino abundante documentación incriminatoria y diversos bienes de alto valor.

Entre estos bienes se encontró 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, diversos relojes de lujo, varias joyas y numerosos terminales móviles.

Gracias a las ganancias conseguidas por explotar sexualmente a estas mujeres, los investigados habían adquirido de manera personal varias propiedades inmobiliarias y grandes cantidades de dinero.